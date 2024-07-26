Белгородцев предупредили о новой угрозе из-за опасного растения

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
В регионе во время фитосанитарного мониторинга обнаружили очаги очередного вредного растения — повилики. Из-за этого в Борисовском районе и Губкинском городском округе ввели новые карантинные фитосанитарные зоны.
Первый очаг сорного растения-паразита нашли около села Успенка в Губкинском округе. Он достигает размеров общей площадью 126,56 га. Карантин ввели на территории 310,47 га.
Второй очаг площадью 50,29 га находится рядом с посёлком Борисовка. С учётом буферной зоны карантин объявлен на площади 413,89 га.
Повилика — это однолетнее растение-паразит, который имеет вид нитевидного или шнуровидного стебля с большим количеством ответвлений. Повилики существуют за счёт растения-«хозяина», плотно обвиваясь вокруг него и прикрепляясь к нему с помощью особых выростов.
Напомним, что на днях нашли новые очаги распространения амброзии. В селе Новоказацком Валуйского горокруга из-за этого ввели карантинную зону на 1770,08 га.