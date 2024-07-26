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Белгородцев предупредили о новой угрозе из-за опасного растения

26 июля 2024, 14:04
Фото: 1MI
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Две карантинные зоны открыли в Белгородской области

Белгородскую область не перестают одолевать опасные и вредные растения. Новые карантинные фитосанитарные зоны появились в Борисовском районе и Губкинском горокруге. Причина тому — разрастание повилики.

В регионе во время фитосанитарного мониторинга обнаружили очаги очередного вредного растения — повилики. Из-за этого в Борисовском районе и Губкинском городском округе ввели новые карантинные фитосанитарные зоны.

Первый очаг сорного растения-паразита нашли около села Успенка в Губкинском округе. Он достигает размеров общей площадью 126,56 га. Карантин ввели на территории 310,47 га.

Второй очаг площадью 50,29 га находится рядом с посёлком Борисовка. С учётом буферной зоны карантин объявлен на площади 413,89 га.

Повилика — это однолетнее растение-паразит, который имеет вид нитевидного или шнуровидного стебля с большим количеством ответвлений. Повилики существуют за счёт растения-«хозяина», плотно обвиваясь вокруг него и прикрепляясь к нему с помощью особых выростов.

Напомним, что на днях нашли новые очаги распространения амброзии. В селе Новоказацком Валуйского горокруга из-за этого ввели карантинную зону на 1770,08 га.

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#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Карантин#Белгород#Амброзия#Повилика
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