Белгородцев предупредили о новой угрозе из-за опасного растения

Повилика — это однолетнее растение-паразит, который имеет вид нитевидного или шнуровидного стебля с большим количеством ответвлений. Повилики существуют за счёт растения-«хозяина», плотно обвиваясь вокруг него и прикрепляясь к нему с помощью особых выростов.