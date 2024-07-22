Под Белгородом появились новые карантинные зоны из-за опасного растения

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
В июле из-за амброзии и повилики успели ввести карантинные зоны в Белгородской и в соседних Воронежской и Липецкой областях.
Так, в список белгородских муниципалитетов с выявленной амброзией попали Новооскольский, Алексеевский, Шебекинский горокруга. На сегодняшний день очаги вредного растения выявили в Валуйском горокруге и Корочанском районе.
В Валуйском горокруге ввели карантинный фитосанитарный режим на площади 35 415,35 га с учётом буферной зоны. Так, рядом с селом Насоново нашли четыре очага амброзии площадью 470,86 га.
Также очаг амброзии обнаружили в Корочанском районе около села Нелидовка. Его площадь — 249,56 га, а карантин установили на территории 1176,12 га.
Специалисты управления разработали и утвердили программу по локализации и ликвидации амброзии полыннолистной. Они будут каждый месяц обследовать эти участки.
Отметим, что с начала года в Белгородской области выявили уже 32 новых очага карантинных объектов.