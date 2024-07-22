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Published Сегодня, 13:04

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Updated Сегодня, 13:04

В двух районах Белгородской области установили карантин из-за амброзии

Под Белгородом появились новые карантинные зоны из-за опасного растения

22 июля 2024, 13:04
Фото: 1MI

В двух районах Белгородской области установили карантин из-за амброзии

Карантинные зоны ввели в Валуйском горокруге и Корочанском районе. Причиной тому послужило распространение амброзии. Подробности сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В июле из-за амброзии и повилики успели ввести карантинные зоны в Белгородской и в соседних Воронежской и Липецкой областях.

Так, в список белгородских муниципалитетов с выявленной амброзией попали Новооскольский, Алексеевский, Шебекинский горокруга. На сегодняшний день очаги вредного растения выявили в Валуйском горокруге и Корочанском районе.

В Валуйском горокруге ввели карантинный фитосанитарный режим на площади 35 415,35 га с учётом буферной зоны. Так, рядом с селом Насоново нашли четыре очага амброзии площадью 470,86 га.

Также очаг амброзии обнаружили в Корочанском районе около села Нелидовка. Его площадь — 249,56 га, а карантин установили на территории 1176,12 га.

Специалисты управления разработали и утвердили программу по локализации и ликвидации амброзии полыннолистной. Они будут каждый месяц обследовать эти участки.

Отметим, что с начала года в Белгородской области выявили уже 32 новых очага карантинных объектов.

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#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Корочанский район#Карантин#Новости Белгорода#Белгород#Амброзия#Валуйский горокруг
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