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Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Прощай, сорняк: названо четыре эффективных способа избавиться от вредных растений

Прощай, сорняк: названо четыре эффективных способа избавиться от вредных растений

22 июля 2024, 13:26
Фото: 1MI
Июль — жаркая пора для всех. Особенно в это время непросто дачникам и огородникам. Бороться с сорняками приходится каждый день, ведь всё растёт как на дрожжах. О том, как эффективно справиться с вредными растениями рассказали журналисты newia.ru.

Существует несколько способов борьбы с сорняками на дачном участке. Редакция поделилась списком самых эффективных.

Ручная прополка

Этот способ проверен временем и отличается высокой эффективностью. Его удобно применять при прополке ягод и кустарников, поскольку так ниже всего вероятность сбить с них все плоды. Рекомендуется пропалывать грядки в два этапа: сначала удалить основную массу сорной травы, а затем убрать оставшиеся мелкие растения.

Использование специальных препаратов — десикантов

Применение химических веществ также помогает справиться с растительной напастью. Десиканты буквально выжигают и высушивают сорняки. Применять их нужно регулярно, примерно раз в месяц или полтора. Кроме того, следует выбирать безопасные для почвы и её микрофлоры средства и не использовать их в теплицах.

Мульчирование

Таким способом тоже можно периодически избавляться от сорняков. Он подразумевает покрытие грядки скошенной травой. Она будет защищать нужные растения от сорняков до момента перегнивания. Однако будьте бдительны при выборе травы для мульчирования, есть вероятность, что некоторые её виды просто прорастут и обеспечат вас дополнительной работой.

Уплотнение

Это метод, который вызывает споры среди дачников, но многие всё равно его применяют. Он может привести к потере урожая. Густые посевы — не выход в ситуации с грядками огурцов, помидоров, капусты, свёклы и моркови.

Уплотнение грядок навозом также считается неэффективным методом борьбы с сорняками. В навозе могут содержаться семена сорных растений и даже камни. А это не только не решит проблему, но и может усугубить её.

А какой метод для вас является самым эффективным?

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#Татьяна Вознюк#Общество#Урожай#Растения#Огород#Садоводство#Сорняки#Прополка#Грядки
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