На уход за цветами, кустарниками и деревьями в Белгороде готовы добавить ещё 7,6 млн

Согласно документам, обновить должны территории транспортной развязки на улицах Победы и Чумичова (3,6 млн рублей), разделительной полосы на улице Чумичова (более 800 тысяч рублей), на Гражданском проспекте (2 млн рублей), на улице 50-летия Белгородской области (более 500 тысяч рублей) и в Южном парке (более 600 тысяч рублей).