На уход за цветами, кустарниками и деревьями в Белгороде готовы добавить ещё 7,6 млн

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Мэрия Белгорода разместила на сайте госзакупок контракт на оказание услуг по ландшафтному обустройству нескольких территорий города. На это готовы потратить 7 млн 631 тыс. 144 руб.
Под обустройством ландшафта предполагают удобрение растений в клумбах, прополку, уборку сухой травы и растений, а также уход за цветами, кустарниками, деревьями и газоном.
Согласно документам, обновить должны территории транспортной развязки на улицах Победы и Чумичова (3,6 млн рублей), разделительной полосы на улице Чумичова (более 800 тысяч рублей), на Гражданском проспекте (2 млн рублей), на улице 50-летия Белгородской области (более 500 тысяч рублей) и в Южном парке (более 600 тысяч рублей).
Подрядчика определят 29 июля. Пока что продолжается конкурс.
Напомним, что ландшафтное обустройство также должны провести в районе «Берегов», в сквере у музея-диорамы, на Свято-Троицком бульваре. На это может уйти более 17 млн рублей.