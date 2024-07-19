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В Южном парке и центре Белгорода займутся ландшафтным обустройством

На уход за цветами, кустарниками и деревьями в Белгороде готовы добавить ещё 7,6 млн

19 июля 2024, 10:16
Фото: 1MI

В Южном парке и центре Белгорода займутся ландшафтным обустройством

Администрация города планирует облагородить ландшафт центра города и Южного парка на Харгоре. Уход за клумбами, кустарниками и деревьями может обойтись в 7,6 млн рублей, следует из документации госзакупки.

Мэрия Белгорода разместила на сайте госзакупок контракт на оказание услуг по ландшафтному обустройству нескольких территорий города. На это готовы потратить 7 млн 631 тыс. 144 руб.

Под обустройством ландшафта предполагают удобрение растений в клумбах, прополку, уборку сухой травы и растений, а также уход за цветами, кустарниками, деревьями и газоном.

Согласно документам, обновить должны территории транспортной развязки на улицах Победы и Чумичова (3,6 млн рублей), разделительной полосы на улице Чумичова (более 800 тысяч рублей), на Гражданском проспекте (2 млн рублей), на улице 50-летия Белгородской области (более 500 тысяч рублей) и в Южном парке (более 600 тысяч рублей).

Подрядчика определят 29 июля. Пока что продолжается конкурс.

Напомним, что ландшафтное обустройство также должны провести в районе «Берегов», в сквере у музея-диорамы, на Свято-Троицком бульваре. На это может уйти более 17 млн рублей.

На благоустройство на «Берегах» и в центре Белгорода направят более 17 млн
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#Татьяна Вознюк#Город#Белгородская область#Благоустройство#Госзакупки#Новости Белгорода#Контракты#Мэрия#Белгород
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