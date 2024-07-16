На благоустройство на «Берегах» и в центре Белгорода направят более 17 млн

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Администрация города Белгорода разместила на сайте госзакупок три контракта на оказание услуг по благоустройству городских территорий. Общая сумма составляет 17 270 150 рублей.
Один из контрактов предполагает работы по ландшафтному обустройству набережной рек Везёлки и Северского Донца пляжа «Берега». За средства из бюджета будет заменён загрязнённый верхний слой отсыпки. Также планируется полив и подкормка растений удобрениями, прополка клумб и обработка крон кустарников специальными препаратами для защиты от вредителей и болезней. Всего будет осуществлён уход за 9200 растениями.
За 5,1 миллиона рублей планируется благоустроить территорию сквера за музеем-диорамой. В рамках работ проведут удобрение растений, прополку, полив клумб, а также уход за кустарниками, розами, деревьями и газоном. Кроме того, клумбы подготовят к зиме: уберут сухие цветы и выполнят другие необходимые работы.
Ещё 5,1 миллиона рублей будет потрачено на уход за цветочными композициями на Свято-Троицком бульваре. Они расположены на участке от улицы Пушкина до проспекта Богдана Хмельницкого, от проспекта Богдана Хмельницкого до Соборной площади. Также уход потребуется за территорией памятника и мемориала «Братская могила ветеранов», у драмтеатра, возле памятника М. С. Щепкину, а также на южной и северной сторонах у здания администрации губернатора Белгородской области.