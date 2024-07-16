На благоустройство на «Берегах» и в центре Белгорода направят более 17 млн

Ещё 5,1 миллиона рублей будет потрачено на уход за цветочными композициями на Свято-Троицком бульваре. Они расположены на участке от улицы Пушкина до проспекта Богдана Хмельницкого, от проспекта Богдана Хмельницкого до Соборной площади. Также уход потребуется за территорией памятника и мемориала «Братская могила ветеранов», у драмтеатра, возле памятника М. С. Щепкину, а также на южной и северной сторонах у здания администрации губернатора Белгородской области.