bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

На благоустройство на «Берегах» и в центре Белгорода направят более 17 млн

На благоустройство на «Берегах» и в центре Белгорода направят более 17 млн

16 июля 2024, 09:06
Фото: 1MI
Власти Белгорода собираются обновить некоторые городские территории, в частности на пляже «Берега», в сквере Диорамы и на Свято-Троицком бульваре. Подрядчикам предстоит выполнить несколько видов работ по уходу за озеленением, а общая сумма всех трёх контрактов составит 17 270 150 рублей.

Администрация города Белгорода разместила на сайте госзакупок три контракта на оказание услуг по благоустройству городских территорий. Общая сумма составляет 17 270 150 рублей.

Один из контрактов предполагает работы по ландшафтному обустройству набережной рек Везёлки и Северского Донца пляжа «Берега». За средства из бюджета будет заменён загрязнённый верхний слой отсыпки. Также планируется полив и подкормка растений удобрениями, прополка клумб и обработка крон кустарников специальными препаратами для защиты от вредителей и болезней. Всего будет осуществлён уход за 9200 растениями.

За 5,1 миллиона рублей планируется благоустроить территорию сквера за музеем-диорамой. В рамках работ проведут удобрение растений, прополку, полив клумб, а также уход за кустарниками, розами, деревьями и газоном. Кроме того, клумбы подготовят к зиме: уберут сухие цветы и выполнят другие необходимые работы.

Ещё 5,1 миллиона рублей будет потрачено на уход за цветочными композициями на Свято-Троицком бульваре. Они расположены на участке от улицы Пушкина до проспекта Богдана Хмельницкого, от проспекта Богдана Хмельницкого до Соборной площади. Также уход потребуется за территорией памятника и мемориала «Братская могила ветеранов», у драмтеатра, возле памятника М. С. Щепкину, а также на южной и северной сторонах у здания администрации губернатора Белгородской области.

На благоустройство белгородского пляжа «Берега» потратят 22 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородская область получит ещё денег от правительства РФТри миллиона потратит Белгород на угощения на фестивале «Таврида. Арт»Экономия: в мэрии Белгорода ответили на жалобу о грязных праздничных флагах
#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Благоустройство#Госзакупки#Сквер#Новости Белгорода#Драмтеатр#Диорама#Белгород#Мемориал
Подпишитесь
Гладков назвал число раненых и погибших в Белгородской области с начала СВО
Сегодня, 12:03
Будет ли праздничный салют в честь Дня города в Белгороде?
Сегодня, 07:41
Осуждённый экс-депутат из Белгорода Фуглаев освоил профессию загрузчика-выгрузчика
Сегодня, 12:21
«Детей рвёт от запаха»: белгородцы жалуются на сильную вонь от свинокомплекса
Сегодня, 10:03
Экс-мэру Старого Оскола Александру Сергиенко продлили арест ещё на три месяца
Сегодня, 13:21
Выбирай осмотрительно. Когда ошибка выбора может стоить жизни: как и у кого нужно покупать бронезащиту
Сегодня, 12:27