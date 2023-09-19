Цветник в центре Белгорода обходится бюджету как минимум в 6,5 млн рублей

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Цветник на Свято-Троицком бульваре со стороны БелГУ обходится городскому бюджету в 6,5 млн рублей. Об этом рассказала главный ландшафтный архитектор Белгорода Елена Семенкова.
По её словам, концепцию клумб сохранят и в следующем году. В планах — досаживать вербену. Семенкова добавила, что все цветы, за исключением вербены, там многолетние.
Обустройство квадратного метра цветника обходится городскому бюджету в 9728 рублей. Озеленители на клумбах высадили кустарники, многолетники и однолетние растения, оранжерейные культуры. На это потратили порядка 6 млн рублей.
Однако на участке не только высаживают растения. Им в дальнейшем требуется уход. По информации редакции, на прополку, полив и обработку растений потратили около 500 тыс. рублей.
Семенкова добавила, что траты на цветник в таком размере в дальнейшем изменятся. К примеру, в следующем году потребуется обновить только пятую часть. Соответственно, на закупку растений потратят меньше средств.