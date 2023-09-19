Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:44

Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

Цветник в центре Белгорода обходится бюджету как минимум в 6,5 млн рублей

Цветник в центре Белгорода обходится бюджету как минимум в 6,5 млн рублей

19 сентября 2023, 14:44
Фото: 1MI
Проектное решение клумб на Свято-Троицком бульваре со стороны БелГУ сохранили и на следующий год. Траты на цветник в следующем году должны быть меньше, рассказала главный ландшафтный архитектор Белгорода Елена Семенкова. Об этом пишет «Фонарь».

Цветник на Свято-Троицком бульваре со стороны БелГУ обходится городскому бюджету в 6,5 млн рублей. Об этом рассказала главный ландшафтный архитектор Белгорода Елена Семенкова.

По её словам, концепцию клумб сохранят и в следующем году. В планах — досаживать вербену. Семенкова добавила, что все цветы, за исключением вербены, там многолетние.

Обустройство квадратного метра цветника обходится городскому бюджету в 9728 рублей. Озеленители на клумбах высадили кустарники, многолетники и однолетние растения, оранжерейные культуры. На это потратили порядка 6 млн рублей.

Однако на участке не только высаживают растения. Им в дальнейшем требуется уход. По информации редакции, на прополку, полив и обработку растений потратили около 500 тыс. рублей.

Семенкова добавила, что траты на цветник в таком размере в дальнейшем изменятся. К примеру, в следующем году потребуется обновить только пятую часть. Соответственно, на закупку растений потратят меньше средств.

Почему на некоторых улицах Белгорода неухоженные клумбы?
Узнать подробнее
Читайте также:
Тюльпаны, закупки, кадровый голод: почему с клумбами в Белгороде проблемы?Гладков: В Белгороде очень много клумб, которым требуется уходПочему на некоторых клумбах в Белгороде не взошли тюльпаны
#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Елена Семенкова#Клумбы#Цветник
Подпишитесь
Роспотребнадзор проверил воздух в Белгороде. Можно ли им дышать?
Сегодня, 13:24
Солнечный день наступает на пятки: Белгород радуется бабьему лету
Сегодня, 15:26
Воздух «цимус», но есть минус: чем белгородцам запомнился отдых в Кисловодске
Сегодня, 11:52
Выборы председателя горсовета Белгорода нового созыва прошли без неожиданностей
Сегодня, 12:42
Белгородцы в общежитии неделю живут бок о бок с трупом
Сегодня, 10:38
«Не грусти, улыбнись на прощание»: из Везёлки в Белгороде убрали фигуру кита
Сегодня, 13:12