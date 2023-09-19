Цветник в центре Белгорода обходится бюджету как минимум в 6,5 млн рублей

Проектное решение клумб на Свято-Троицком бульваре со стороны БелГУ сохранили и на следующий год. Траты на цветник в следующем году должны быть меньше, рассказала главный ландшафтный архитектор Белгорода Елена Семенкова. Об этом пишет «Фонарь».

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