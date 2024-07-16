Общение, головоломки и здоровый сон помогут для профилактики болезни Альцгеймера

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Как рассказала заведующая неврологическим отделением областной клинической больницы святителя Иоасафа Снежана Миланова, работа сердечно-сосудистой системы и работа головного мозга тесно взаимосвязаны. От того, насколько хорошо функционирует сердце, зависит, насколько качественно мозг будет снабжаться кислородом и питательными веществами. Если работа сердца нарушена, это может негативно сказаться на когнитивных способностях человека и привести к развитию различных заболеваний.
Это объясняет, почему у людей с гипертонией и сердечной недостаточностью часто возникают проблемы, связанные с нарушением мозгового кровообращения. Высокое артериальное давление опасно вдвойне, так как оно также негативно влияет на работу головного мозга.
Снежана Николаевна уточняет, что гипертония и сердечная недостаточность взаимно усиливают друг друга. Это создаёт замкнутый круг, который повышает риск развития заболеваний мозга. Чтобы предотвратить и лечить эти состояния, необходимо контролировать артериальное давление и улучшать работу сердца.
Снижение кровоснабжения мозга, вызванное недостаточной работой сердца или сужением сосудов, может привести к хронической ишемии мозговых тканей. В результате ухудшаются память, внимание и способность выполнять задачи.
Микроинфаркты и микроинсульты, возникающие из-за хронической гипертонии и атеросклероза, могут накапливать повреждения в мозге. Сердечная недостаточность уменьшает количество кислорода, поступающего в мозг, что приводит к гипоксии клеток мозга и последующему повреждению нейронов. А нарушения ритма сердца увеличивают риск образования тромбов, которые могут перемещаться по кровотоку в мозг и вызывать инсульты. Исследования показывают, что эти патологии могут ускорять развитие самого распространённого заболевания головного мозга — неизлечимой болезни Альцгеймера.
Сразу после болезни Альцгеймера по распространённости идёт инсульт. Также часто встречается болезнь Паркинсона, для которой характерны различные двигательные нарушения, но в её развитии важную роль играет генетика. На следующем месте стоит эпилепсия, известная своими повторяющимися судорожными приступами. После неё — рассеянный склероз, а замыкает список шизофрения — хроническое психическое расстройство, которое нарушает восприятие реальности, мышление, поведение и эмоции человека.
На данный момент болезни Альцгеймера и Паркинсона неизлечимы. Однако врачи научились диагностировать их на ранних стадиях. Пациентам с этими заболеваниями назначают поддерживающую терапию, которая позволяет значительно улучшить качество жизни и замедлить прогрессирование патологии.
Чтобы предотвратить когнитивные нарушения, необходимо вести здоровый образ жизни: выполнять регулярные физические нагрузки и правильно питаться. Мозг, как и любую другую мышцу, нужно постоянно тренировать. Для этого полезно решать головоломки, изучать новые навыки и читать. Даже если мы выбираем новый маршрут к давно знакомым местам, мы заставляем мозг работать. Чем больше мы его напрягаем, тем лучше. Также важны социальная активность, общение с другими людьми и полноценный сон. Нужно лечить и контролировать хронические заболевания, стараться избавиться от вредных привычек и меньше подвергать себя стрессу.