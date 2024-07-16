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Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Белгородский врач рассказала, как работа сердца влияет на развитие Альцгеймера

Общение, головоломки и здоровый сон помогут для профилактики болезни Альцгеймера

16 июля 2024, 10:32
Фото: Изображение Midjourney

Белгородский врач рассказала, как работа сердца влияет на развитие Альцгеймера

Нарушение работы сердца может негативно сказаться на когнитивных способностях человека. Заведующая неврологическим отделением областной клинической больницы святителя Иоасафа Снежана Миланова рассказала, как связаны деятельность головного мозга и здоровье сердечно-сосудистой системы.

Как рассказала заведующая неврологическим отделением областной клинической больницы святителя Иоасафа Снежана Миланова, работа сердечно-сосудистой системы и работа головного мозга тесно взаимосвязаны. От того, насколько хорошо функционирует сердце, зависит, насколько качественно мозг будет снабжаться кислородом и питательными веществами. Если работа сердца нарушена, это может негативно сказаться на когнитивных способностях человека и привести к развитию различных заболеваний.

Это объясняет, почему у людей с гипертонией и сердечной недостаточностью часто возникают проблемы, связанные с нарушением мозгового кровообращения. Высокое артериальное давление опасно вдвойне, так как оно также негативно влияет на работу головного мозга.

Снежана Николаевна уточняет, что гипертония и сердечная недостаточность взаимно усиливают друг друга. Это создаёт замкнутый круг, который повышает риск развития заболеваний мозга. Чтобы предотвратить и лечить эти состояния, необходимо контролировать артериальное давление и улучшать работу сердца.

Снижение кровоснабжения мозга, вызванное недостаточной работой сердца или сужением сосудов, может привести к хронической ишемии мозговых тканей. В результате ухудшаются память, внимание и способность выполнять задачи.

Микроинфаркты и микроинсульты, возникающие из-за хронической гипертонии и атеросклероза, могут накапливать повреждения в мозге. Сердечная недостаточность уменьшает количество кислорода, поступающего в мозг, что приводит к гипоксии клеток мозга и последующему повреждению нейронов. А нарушения ритма сердца увеличивают риск образования тромбов, которые могут перемещаться по кровотоку в мозг и вызывать инсульты. Исследования показывают, что эти патологии могут ускорять развитие самого распространённого заболевания головного мозга — неизлечимой болезни Альцгеймера.

Сразу после болезни Альцгеймера по распространённости идёт инсульт. Также часто встречается болезнь Паркинсона, для которой характерны различные двигательные нарушения, но в её развитии важную роль играет генетика. На следующем месте стоит эпилепсия, известная своими повторяющимися судорожными приступами. После неё — рассеянный склероз, а замыкает список шизофрения — хроническое психическое расстройство, которое нарушает восприятие реальности, мышление, поведение и эмоции человека.

На данный момент болезни Альцгеймера и Паркинсона неизлечимы. Однако врачи научились диагностировать их на ранних стадиях. Пациентам с этими заболеваниями назначают поддерживающую терапию, которая позволяет значительно улучшить качество жизни и замедлить прогрессирование патологии.

Чтобы предотвратить когнитивные нарушения, необходимо вести здоровый образ жизни: выполнять регулярные физические нагрузки и правильно питаться. Мозг, как и любую другую мышцу, нужно постоянно тренировать. Для этого полезно решать головоломки, изучать новые навыки и читать. Даже если мы выбираем новый маршрут к давно знакомым местам, мы заставляем мозг работать. Чем больше мы его напрягаем, тем лучше. Также важны социальная активность, общение с другими людьми и полноценный сон. Нужно лечить и контролировать хронические заболевания, стараться избавиться от вредных привычек и меньше подвергать себя стрессу.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Медицина#Болезни#Инсульт#Белгород#Сердечная недостаточность#Гипертония#Паркинсон#Шизофрения#Альцгеймер
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