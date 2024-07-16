Общение, головоломки и здоровый сон помогут для профилактики болезни Альцгеймера

Чтобы предотвратить когнитивные нарушения, необходимо вести здоровый образ жизни: выполнять регулярные физические нагрузки и правильно питаться. Мозг, как и любую другую мышцу, нужно постоянно тренировать. Для этого полезно решать головоломки, изучать новые навыки и читать. Даже если мы выбираем новый маршрут к давно знакомым местам, мы заставляем мозг работать. Чем больше мы его напрягаем, тем лучше. Также важны социальная активность, общение с другими людьми и полноценный сон. Нужно лечить и контролировать хронические заболевания, стараться избавиться от вредных привычек и меньше подвергать себя стрессу.