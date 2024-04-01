Гладков рассказал, что ситуация с поставками продуктов в Белгороде уже решается

Так, сообщили, что меры уже приняты, а складские запасы пополняются в штатном режиме и проблем с поставками нет. «Магнит» при повышении спроса перераспределяет объём товаров между магазинами сети. Чиновник заявил, что проблем с распределением товаров нет. «Пятёрочка», далее уточнил Антоненко, решила изменить график поставки продовольственных товаров с повышенным спросом и категории «фреш».