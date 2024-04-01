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Продовольственные товары

Гладков рассказал, что ситуация с поставками продуктов в Белгороде уже решается

1 апреля 2024, 10:29
Фото: 1MI
Продовольственные товары
На оперсовещании правительства Белгородской области министр сельского хозяйства и продовольствия рассказал, что склады магазинов пополняются и проблем с поставками нет. Вячеслав Гладков поручил повторить доклад с новыми данными на следующем оперсовещании. Меры для решения проблемы уже принимаются.

На еженедельной встрече правительства Белгородской области губернатору Вячеславу Гладкову рассказали о поставке продуктов питания и основных товаров в магазины приграничных территорий и Белгорода. В отчёте отметили, что особое внимание уделяется доставке продуктов: малого срока хранения и первой необходимости. Причиной привлечения внимания к вопросу стали жалобы белгородцев на то, что в крупных магазинах выбор стал ограниченным.

«В выходные дни увидел в СМИ информацию о том, что якобы некоторые торговые сети начинают ограничивать поставку скоропортящихся продуктов питания в свои магазины, расположенные в первую очередь в приграничье Белгородской области. Дал поручение министру сельского хозяйства и продовольствия области Антоненко Андрею Александровичу разобраться в ситуации и доложить в прямом эфире. Безусловно, Белгородская область — на своём месте, люди работают, занимаются посевными работами и обеспечивают продовольственную безопасность всей страны. Мы не можем допустить, чтобы у нас были какие-то перебои», — отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

На территории приграничных районов Белгородской области насчитывается около трёх тысяч торговых объектов. Более 450 предприятий — это федеральные торговые сети.

На оперсовещании правительства Белгородской области обсудили вопрос жалоб на нехватку продуктов в магазинах. Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия области Андрей Антоненко, есть отдельные торговые сети, которые ограничили доставку скоропортящихся продуктов питания. Особенно это касается приграничных территорий

Так, сообщили, что меры уже приняты, а складские запасы пополняются в штатном режиме и проблем с поставками нет. «Магнит» при повышении спроса перераспределяет объём товаров между магазинами сети. Чиновник заявил, что проблем с распределением товаров нет. «Пятёрочка», далее уточнил Антоненко, решила изменить график поставки продовольственных товаров с повышенным спросом и категории «фреш».

«По всей Белгородской области сформированы товарные запасы в днях, с учётом спроса. Бакалейная группа товаров — от 18 до 187 дней, консервы — до 99, непродовольственная продукция до 90 дней. Увеличились объёмы поставок, всё функционирует. Магазины работают в штатном режиме», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия области.

Глава региона поручил повторить доклад на следующей неделе, а также доложить информацию о ситуации с работой пунктов выдачи интернет-заказов на территории Белгородской области.

«Доклад на ту же тему необходимо снова подготовить к следующему заседанию правительства. Также попрошу добавить доклад министра цифрового развития области Четверикова Сергея Николаевича об интернет-торговле. Мы ограничили работу больших торговых центров, и большая часть населения приобретала товары повседневного спроса через интернет-торговлю. Появилась информация, что есть ограничения по работе пунктов выдачи интернет-заказов. Нам необходимо понимать ситуацию», — сказал Вячеслав Гладков.
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