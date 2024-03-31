Как обстоят дела с продуктами в магазинах Белгородской области?

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
Как пишет издание, в районах, которые находятся под обстрелами, может возникнуть краткосрочный недостаток скоропортящихся товаров из-за того, что часть прямых поставщиков отказались от поставок из соображений безопасности. Компания панирует расширить пул местных поставщиков.
При этом, дефицита товаров нет. Сейчас в «Пятёрочках» фиксируется рост спроса на молочку, напитки, мясо и курицу, а также фрукты и овощи.
«Мы увеличиваем заказы у производителей и прилагаем все усилия для того, чтобы магазины были обеспечены необходимой продукцией, в частности, ввели доплату для водителей при рейсах в Белгород и усилили меры по их безопасности», — цитирует издание Х5 Group.
Сеть магазинов «Магнит» продолжают работать в штатном режиме. Проблем с поставками нет. Изменения в покупательском спросе не зафиксированы.