Как обстоят дела с продуктами в магазинах Белгородской области?

«Мы увеличиваем заказы у производителей и прилагаем все усилия для того, чтобы магазины были обеспечены необходимой продукцией, в частности, ввели доплату для водителей при рейсах в Белгород и усилили меры по их безопасности», — цитирует издание Х5 Group.