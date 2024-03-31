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Posted Сегодня, 17:02

Published Сегодня, 17:02

Modified Сегодня, 17:04

Updated Сегодня, 17:04

РБК: В белгородских «Пятёрочках» зафиксировали рост спроса на продукты

Как обстоят дела с продуктами в магазинах Белгородской области?

31 марта 2024, 17:02
Фото: 1MI

РБК: В белгородских «Пятёрочках» зафиксировали рост спроса на продукты

Некоторые поставщики отказываются делать поставки в обстреливаемые районы области в целях безопасности, сообщили «РБК» в Х5 Group. Компания планирует расширить пул местных поставщиков. Сеть «Магнит» продолжает работать в штатном режиме.

Как пишет издание, в районах, которые находятся под обстрелами, может возникнуть краткосрочный недостаток скоропортящихся товаров из-за того, что часть прямых поставщиков отказались от поставок из соображений безопасности. Компания панирует расширить пул местных поставщиков.

При этом, дефицита товаров нет. Сейчас в «Пятёрочках» фиксируется рост спроса на молочку, напитки, мясо и курицу, а также фрукты и овощи.

«Мы увеличиваем заказы у производителей и прилагаем все усилия для того, чтобы магазины были обеспечены необходимой продукцией, в частности, ввели доплату для водителей при рейсах в Белгород и усилили меры по их безопасности», — цитирует издание Х5 Group.

Сеть магазинов «Магнит» продолжают работать в штатном режиме. Проблем с поставками нет. Изменения в покупательском спросе не зафиксированы.

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#Общество#Белгородская область#Продукты#Магазины#Белгород#Алина Харина#Поставка
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