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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

Овощи

Названы три самых подорожавших продукта за неделю

22 февраля 2024, 14:09
Фото: Изображение Midjourney
Овощи

Огурцы стали самым подорожавшим продуктом в Белгородской области

На 3,7% выросла стоимость огурцов за неделю в регионе. Килограмм в среднем обойдётся белгородцам в 226 рублей. Какие ещё продукты вошли в топ подорожавших и что, напротив, подешевело, рассказали в Белгородстате.

За неделю в Белгородской области сильнее всего подорожали огурцы, помидоры и бананы. Вместе с тем есть и подешевевшие продукты.

На 19 февраля — последнюю точку проверки — килограмм свежих огурцов в среднем стоил 226,01 рубля. За неделю овощ в регионе подорожал на 3,7%.

Выросла стоимость помидоров — на 3%. Килограмм обойдётся белгородцам примерно в 242 рубля.

Топ-3 продуктов по подорожанию за неделю в Белгородской области замыкают бананы. Они подорожали на 2,9%. Килограмм бананов стоил в регионе в среднем 162,79 рубля.

Впрочем, в списке нашлись продукты, которые за неделю даже немного подешевели. Речь идёт о курах — охлаждённых и замороженных. Их стоимость за неделю снизилась на 1,8%. По состоянию на 19 февраля килограмм в среднем стоил 196,76 рубля.

Помимо этого, на 1,2% подешевела гречка. Средняя стоимость килограмма крупы составила 61,28 рубля.

За неделю совсем не изменились в цене баранина (кроме бескостного мяса), хлеб из ржаной и пшеничной муки. Десяток куриных яиц по состоянию на 19 февраля в среднем стоил 129,86 рубля.

Ранее белгородцы били тревогу по поводу подорожания огурцов. Жители региона утверждали, что цены в некоторых торговых точках превышали 600 рублей за килограмм. В то же время в областном правительстве ответили, что в Белгородской области продают самые дешёвые огурцы в ЦФО.

Самая низкая в ЦФО: белгородские власти прокомментировали цены на огурцы
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