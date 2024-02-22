Названы три самых подорожавших продукта за неделю

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
За неделю в Белгородской области сильнее всего подорожали огурцы, помидоры и бананы. Вместе с тем есть и подешевевшие продукты.
На 19 февраля — последнюю точку проверки — килограмм свежих огурцов в среднем стоил 226,01 рубля. За неделю овощ в регионе подорожал на 3,7%.
Выросла стоимость помидоров — на 3%. Килограмм обойдётся белгородцам примерно в 242 рубля.
Топ-3 продуктов по подорожанию за неделю в Белгородской области замыкают бананы. Они подорожали на 2,9%. Килограмм бананов стоил в регионе в среднем 162,79 рубля.
Впрочем, в списке нашлись продукты, которые за неделю даже немного подешевели. Речь идёт о курах — охлаждённых и замороженных. Их стоимость за неделю снизилась на 1,8%. По состоянию на 19 февраля килограмм в среднем стоил 196,76 рубля.
Помимо этого, на 1,2% подешевела гречка. Средняя стоимость килограмма крупы составила 61,28 рубля.
За неделю совсем не изменились в цене баранина (кроме бескостного мяса), хлеб из ржаной и пшеничной муки. Десяток куриных яиц по состоянию на 19 февраля в среднем стоил 129,86 рубля.
Ранее белгородцы били тревогу по поводу подорожания огурцов. Жители региона утверждали, что цены в некоторых торговых точках превышали 600 рублей за килограмм. В то же время в областном правительстве ответили, что в Белгородской области продают самые дешёвые огурцы в ЦФО.