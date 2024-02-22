Названы три самых подорожавших продукта за неделю

Впрочем, в списке нашлись продукты, которые за неделю даже немного подешевели. Речь идёт о курах — охлаждённых и замороженных. Их стоимость за неделю снизилась на 1,8%. По состоянию на 19 февраля килограмм в среднем стоил 196,76 рубля.