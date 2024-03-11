Продукты для блинов на Масленицу заметно подорожали за год

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
За год стоимость приготовления блинов в России выросла на 19,7%. Специалисты Руспродсоюза подсчитали, что семья потратит на приготовление четырёх порций около 106 рублей. Год назад стоимость составляла 88,6 рубля.
За основу при подсчёте взяли классический рецепт блинов: 130 грамм пшеничной муки, 300 мл молока, три яйца, 30 грамм сахара и 40 грамм сливочного масла.
Топинги для блинов теперь тоже стоят дороже. Сметана и мёд за год подорожали на 2,2% и на 7,1% соответственно. Зато красная икра стала на 3,3% дешевле.
Отметим, что самые дешёвые блины в ЦФО в 2023 году оказались в Белгородской области. Средняя стоимость 20-25 тонких блинов обходилась белгородцам примерно в 142 рубля.