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Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Блины

Продукты для блинов на Масленицу заметно подорожали за год

11 марта 2024, 13:03
Фото: 1MI
Блины
Журналисты ТАСС со ссылкой на Руспродсоюз рассказали о средней стоимости блинов на семью из четырёх человек. Известно, что за последний год цена увеличилась почти на 20%. Подорожали и топинги к блинам.

За год стоимость приготовления блинов в России выросла на 19,7%. Специалисты Руспродсоюза подсчитали, что семья потратит на приготовление четырёх порций около 106 рублей. Год назад стоимость составляла 88,6 рубля.

За основу при подсчёте взяли классический рецепт блинов: 130 грамм пшеничной муки, 300 мл молока, три яйца, 30 грамм сахара и 40 грамм сливочного масла.

Топинги для блинов теперь тоже стоят дороже. Сметана и мёд за год подорожали на 2,2% и на 7,1% соответственно. Зато красная икра стала на 3,3% дешевле.

Отметим, что самые дешёвые блины в ЦФО в 2023 году оказались в Белгородской области. Средняя стоимость 20-25 тонких блинов обходилась белгородцам примерно в 142 рубля.

Самые дешёвые блины в ЦФО оказались в Белгородской области
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#Общество#Белгородская область#Стоимость#Россия#Масленица#Белгород#Блины#Александра Склярова
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