Цены на продукты в Белгородской области не завышены?

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Министр сельского хозяйства Андрей Антоненко подготовил доклад о ценах на продукты в Белгородской области. В ходе мониторинга средних цен по региону выяснилось, что в сравнении с соседними областями на Белгородчине цены на продукты ниже.
Цены мониторили на социально значимые товары. Анализ показал, что продуктовый набор по стоимости занимает «одно из лидирующих мест».
«В настоящее время в регионе в сравнении с 18 субъектами ЦФО наблюдается самая низкая цена на свинину, кроме бескостного мяса, рыбу замороженную, сметану, творог, изделия из пшеничной муки высшего сорта», — заявил глава министерства сельского хозяйства.
В ЦФО потребительская корзина стоит в среднем 15 266 рублей. Белгородская область занимает второе место в топе со стоимостью 12 707 рублей. Ниже показатель только в Липецкой.