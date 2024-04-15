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Продукты в Белгородской области стоят дешевле, чем в большинстве регионов ЦФО

Цены на продукты в Белгородской области не завышены?

15 апреля 2024, 07:01
Фото: 1MI

Продукты в Белгородской области стоят дешевле, чем в большинстве регионов ЦФО

В правительстве отчитались перед Гладковым о ценах на продукты в Белгородской области.

Министр сельского хозяйства Андрей Антоненко подготовил доклад о ценах на продукты в Белгородской области. В ходе мониторинга средних цен по региону выяснилось, что в сравнении с соседними областями на Белгородчине цены на продукты ниже.

Цены мониторили на социально значимые товары. Анализ показал, что продуктовый набор по стоимости занимает «одно из лидирующих мест».

«В настоящее время в регионе в сравнении с 18 субъектами ЦФО наблюдается самая низкая цена на свинину, кроме бескостного мяса, рыбу замороженную, сметану, творог, изделия из пшеничной муки высшего сорта», — заявил глава министерства сельского хозяйства.

В ЦФО потребительская корзина стоит в среднем 15 266 рублей. Белгородская область занимает второе место в топе со стоимостью 12 707 рублей. Ниже показатель только в Липецкой.

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#Алёна Мальцева#Общество#Белгородская область#Потребительская корзина#Цфо#Новости Белгорода#Цены на продукты#Социально значимые товары
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