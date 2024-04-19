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Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Молочные продукты

Белгородцам рассказали, какие молочные продукты фальсифицируют чаще всего

19 апреля 2024, 13:36
Фото: 1MI
Молочные продукты

В Белгородской области нашли 15 фальсифицированных молочных продуктов

В этом году из 350 поступивших на исследование проб молочной продукции в 15 выявили фальсификат. Специалисты РСХН рассказали, какие продукты чаще признают некачественными.

С начала 2024 года белгородские специалисты проверили более 350 проб молочных продуктов на фальсификат. Опасения подтвердились в 15 случаях. Чаще всего недобросовестные производители фальсифицируют творог, сметану и сыр.

В основном происходит замена жиров молочного происхождения на жиры животного и немолочного происхождения. Например, в продукцию добавляется свиной или говяжий жир. В некоторых случаях производители заменяют молочный жир пальмовым маслом.

Однако распознать некачественный продукт можно и самостоятельно. Фальсификат видно в том числе по вкусу и консистенции. Например, при употреблении в пищу творога должно насторожить ощущение плёнки на нёбе. А если творог при комнатной температуре не изменил цвет, то это может быть сигналом о том, что в нём есть растительные жиры.

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