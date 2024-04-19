Белгородцам рассказали, какие молочные продукты фальсифицируют чаще всего

Однако распознать некачественный продукт можно и самостоятельно. Фальсификат видно в том числе по вкусу и консистенции. Например, при употреблении в пищу творога должно насторожить ощущение плёнки на нёбе. А если творог при комнатной температуре не изменил цвет, то это может быть сигналом о том, что в нём есть растительные жиры.