Белгородцам рассказали, какие молочные продукты фальсифицируют чаще всего

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
С начала 2024 года белгородские специалисты проверили более 350 проб молочных продуктов на фальсификат. Опасения подтвердились в 15 случаях. Чаще всего недобросовестные производители фальсифицируют творог, сметану и сыр.
В основном происходит замена жиров молочного происхождения на жиры животного и немолочного происхождения. Например, в продукцию добавляется свиной или говяжий жир. В некоторых случаях производители заменяют молочный жир пальмовым маслом.
Однако распознать некачественный продукт можно и самостоятельно. Фальсификат видно в том числе по вкусу и консистенции. Например, при употреблении в пищу творога должно насторожить ощущение плёнки на нёбе. А если творог при комнатной температуре не изменил цвет, то это может быть сигналом о том, что в нём есть растительные жиры.