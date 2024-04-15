Безопасные подсолнечные масла: какие марки в 2024 году признали лучшими?

Posted Сегодня, 17:53
Published Сегодня, 17:53
Modified Сегодня, 17:55
Updated Сегодня, 17:55
Зачастую покупатели выбирают в магазинах дезодорированное или рафинированное подсолнечное масло. Покупатели предпочитают эти масла нерафинированному, поскольку в них после термической обработки не образуются вредные вещества, они дольше хранятся, а также не имеют запаха и вкуса. Нерафинированное же масло диетологи советуют употреблять без термической обработки.
В этом году в ходе исследования эксперты проверили 21 подсолнечное масло. Из них 19 марок оказались с абсолютно безопасным составом. Теперь им могут присвоить российский Знак качества.
Среди лучших оказалась белгородская продукция: «Слобода» в очередной раз прошла проверку на безопасный состав. В список также попали: «Щедрое лето», «Злато», «Я люблю готовить», «Красная цена», «Ласка», «Аннинское», «Урожайное», «ВкусВилл», «Корона изобилия», «Золотая семечка», «Олейна», «Миладора», «Светлица», Mr.Ricco, Spar, «Щедрый год», Ideal, «Благо».
В ходе исследования эксперты проверили российские марки подсолнечных масел на содержание в них глицидолов, канцерогенов, трансжиров, на содержание кислот и сложных эфиров.
Результаты показали, что в 20 марках глицидиловых эфиров содержится мало и только в одной есть небольшое превышение — в масле марки «Затея», которое не было признано Роскачеством безопасным.
Во всех образцах содержание трансжиров менее 1%, канцерогена бензапирена и несколько сложных эфиров в маслах находится очень мало. Только один товар не соответствует требованиям Роскачества по кислотности: однако какой именно, в ведомстве не отметили.
Кроме этого, ни в одной марке не был замечен недовес.
Итак, в число небезопасных подсолнечных масел вошла марка «Затея». Какая ещё марка не была признана безопасной, в Роскачестве не сообщили.
Одна из лучших марок подсолнечного масла — «Слобода», изготовленная в Белгородской области. Этот товар соответствует ГОСТу и опережает стандарты Роскачества.
Исследование состава отечественных марок подсолнечных масел в ведомстве в последний раз проводили в 2016 году. Ещё тогда белгородская «Слобода» была признана одним из лучших товаров.
В 2020 году «Слобода», а также «Дары Кубани» и «Кубанское любимое» получили российский Знак качества. Ранее белгородское подсолнечное масло удостаивалось этому обозначению высокого стандарта качества ещё в 2016 году.