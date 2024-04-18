Эксперты назвали напиток, который не стоит пить перед сном

Posted Сегодня, 18:03
Published Сегодня, 18:03
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
В первую очередь, говоря о напитках, которые ухудшают сон, все думают о чае или кофе. Однако по результатам исследования выяснилось, что есть ещё один вид напитка, который влияет на засыпание. Им оказалось молоко, пишет издание.
В кофе и чае содержится большое количество кофеина, который блокирует рецепторы, замедляющие нервные импульсы и вызывающие сонливость. В результате организм продолжает активно работать. Исследование же показало, что молоко также мешает быстрому засыпанию.
Во время исследования участники эксперимента получили трекеры сна и пять разных напитков. Пять дней подряд участники пили их и записывали, насколько хорошо они спали.
В итоге выяснилось, что молоко оказалось худшим напитком для хорошего сна. Участники эксперимента спали всего шесть часов и 52 минуты, что на час меньше, чем в обычную ночь.
Исследование также показало, что кофе — это не самый плохой напиток перед сном. Режим бодрствования из-за него продолжался всего 54 минуты. Чай же оказался лучшим напитком, который способствовал сновидениям.
Профессор Джон Янг заявил, что молоко действительно является не самым лучшим напитком для сна, особенно это касается людей с аллергией на молочные продукты. Также эксперт утверждает, что для других людей молоко перед сном, наоборот, может быть полезным.
В целом на сон больше влияют не напитки, а общий рацион, физическая активность и воздействие солнечного света в течение дня.