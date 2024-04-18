Пять способов успокоиться, когда стресс зашкаливает

Упражнение начинается с формулировки своих мыслей и чувств. Затем нужно обратить внимание на своё тело — его положение, ощущения. Отмечается, что при стрессе и тревоге физические ощущения часто бывают неприятными. Однако изменение положения тела может повлиять на самочувствие. Поэтому при тревожности специалисты советуют выпрямиться, ощутить надёжную опору под собой, будь то стул, земля или пол.