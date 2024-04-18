Пять способов успокоиться, когда стресс зашкаливает

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Она направлена на расслабление тела и уменьшение тревожности. Упражнение проводится стоя, верхняя часть тела расслаблена, все ощущения сконцентрированы на ногах — на том, как крепко они опираются на землю, словно врастают в неё. Одновременно осуществляются медленные и ровные вдохи и выдохи. Упражнение длится 5-10 минут.
Делать вдохи и выдохи нужно медленно и спокойно, при этом после каждого вдоха необходимо задерживать дыхание на 5-7 секунд. Эту практику также рекомендуют для тех, кто страдает от бессонницы и имеет повышенный уровень тревожности. Упражнение рекомендуется проводить в течение 2-3 минут.
Упражнение начинается с формулировки своих мыслей и чувств. Затем нужно обратить внимание на своё тело — его положение, ощущения. Отмечается, что при стрессе и тревоге физические ощущения часто бывают неприятными. Однако изменение положения тела может повлиять на самочувствие. Поэтому при тревожности специалисты советуют выпрямиться, ощутить надёжную опору под собой, будь то стул, земля или пол.
На теле человека есть определённые места, которые при надавливании или массаже могут помочь расслабить мышцы. Одна из таких точек находится между бровями. Массаж в этой области выполняется круговыми движениями и лёгким надавливанием. Специалисты говорят, что такой массаж не только помогает снять напряжение, но и может облегчить головные боли сосудистого характера.
Встряхивающие движения можно делать руками, ногами, корпусом, головой. Такой метод помогает избавиться от излишка стрессовых гормонов, таких как адреналин и кортизол. По мнению специалистов, чем более интенсивными будут движения, тем лучше будет эффект.