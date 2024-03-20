Как справляться со стрессом? Названо семь способов

«Рассчитать, определить местонахождение, общаться, вдохнуть и выдохнуть» (CLCBE) — один из способов борьбы с напряжением. Выполнять упражнение нужно поэтапно. Во-первых, нужно спросить себя об уровне стресса по шкале от одного до десяти. Во-вторых, постараться определить, где именно вы ощущаете стресс в своём теле. На третьем этапе — «общаться» — нужно определить мысли, которые звучат в голове. И, наконец, нужно сделать вдох и выдох. Сосредоточение на дыхании позволяет «укротить» реакцию на стресс.