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Posted Сегодня, 15:48

Published Сегодня, 15:48

Modified Сегодня, 15:48

Updated Сегодня, 15:48

Эксперт дала рекомендации по борьбе со стрессом и выгоранием

Как справляться со стрессом? Названо семь способов

20 марта 2024, 15:48
Фото: Изображение Midjourney

Эксперт дала рекомендации по борьбе со стрессом и выгоранием

Предложенные методы борьбы призваны бороться с выработкой кортизола и адреналина — гормонов стресса. В числе рекомендаций — здоровый сон, общение, сбалансированное питание. Подробнее — в материале «Новых известий».

Эксперт назвала способы борьбы со стрессом. Они призваны противостоять воздействию кортизола и адреналина — гормонов, которые вырабатываются при стрессе. И хотя нервничать из-за проблем — нормально, длительное нервное напряжение способно значительно ухудшить качество жизни и негативно отразиться на здоровье.

Эксперта из Пенсильванского университета Кэнди Виенс дала рекомендации по борьбе со стрессом. Последний влияет как на душевное, так и физическое состояние человека. Умеренный стресс помогает человеку выполнять повседневные задачи, но длительный может вызвать серьёзные проблемы. Именно поэтому необходимо снимать напряжение.

Правильное дыхание

Виенс советует правильно дышать. Можно использовать следующую технику: два вдоха через нос и длинный выдох через рот. Это поможет увеличить количество кислорода, поступающего в лёгкие, и вывести накопившийся углекислый газ.

Фото любимого человека

Эксперт рекомендует посмотреть на фото любимого человека. В такие моменты может вырабатываться гормон любви — окситоцин, который способен повлиять на снижение гормонов стресса.

Физический контакт

Справиться с нервным напряжением помогут объятия — с любимым человеком или питомцем. Физический контакт тоже стимулирует выработку окситоцина.

Физические нагрузки

Полезными для организма будут и физические нагрузки. Во время активного движения вырабатывается дофамин, вызывающий чувство удовлетворения.

Прогулки на природе

Специалист также отметила, что эффективно бороться со стрессом помогают даже не слишком продолжительные прогулки на свежем воздухе. Это повышает выработку дофамина, а также эндорфинов.

Плакать — можно

Как ни странно, слёзы это тоже хороший способ борьбы со стрессом. Плач высвобождает окситоцин и эндорфины. Он может помочь успокоиться и отрегулировать своё настроение.

Особая техника

«Рассчитать, определить местонахождение, общаться, вдохнуть и выдохнуть» (CLCBE) — один из способов борьбы с напряжением. Выполнять упражнение нужно поэтапно. Во-первых, нужно спросить себя об уровне стресса по шкале от одного до десяти. Во-вторых, постараться определить, где именно вы ощущаете стресс в своём теле. На третьем этапе — «общаться» — нужно определить мысли, которые звучат в голове. И, наконец, нужно сделать вдох и выдох. Сосредоточение на дыхании позволяет «укротить» реакцию на стресс.

Также издание напоминает, что в ВОЗ уже давали рекомендации по борьбе с нервным напряжением. В их число вошли соблюдение режима дня, хороший сон, общение, сбалансированное питание и так называемая информационная гигиена — ограничение просмотра новостей.

Побеждаем стресс: 6 важных вопросов врачу из Белгорода
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