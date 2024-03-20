Как справляться со стрессом? Названо семь способов

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Эксперт назвала способы борьбы со стрессом. Они призваны противостоять воздействию кортизола и адреналина — гормонов, которые вырабатываются при стрессе. И хотя нервничать из-за проблем — нормально, длительное нервное напряжение способно значительно ухудшить качество жизни и негативно отразиться на здоровье.
Эксперта из Пенсильванского университета Кэнди Виенс дала рекомендации по борьбе со стрессом. Последний влияет как на душевное, так и физическое состояние человека. Умеренный стресс помогает человеку выполнять повседневные задачи, но длительный может вызвать серьёзные проблемы. Именно поэтому необходимо снимать напряжение.
Виенс советует правильно дышать. Можно использовать следующую технику: два вдоха через нос и длинный выдох через рот. Это поможет увеличить количество кислорода, поступающего в лёгкие, и вывести накопившийся углекислый газ.
Эксперт рекомендует посмотреть на фото любимого человека. В такие моменты может вырабатываться гормон любви — окситоцин, который способен повлиять на снижение гормонов стресса.
Справиться с нервным напряжением помогут объятия — с любимым человеком или питомцем. Физический контакт тоже стимулирует выработку окситоцина.
Полезными для организма будут и физические нагрузки. Во время активного движения вырабатывается дофамин, вызывающий чувство удовлетворения.
Специалист также отметила, что эффективно бороться со стрессом помогают даже не слишком продолжительные прогулки на свежем воздухе. Это повышает выработку дофамина, а также эндорфинов.
Как ни странно, слёзы это тоже хороший способ борьбы со стрессом. Плач высвобождает окситоцин и эндорфины. Он может помочь успокоиться и отрегулировать своё настроение.
«Рассчитать, определить местонахождение, общаться, вдохнуть и выдохнуть» (CLCBE) — один из способов борьбы с напряжением. Выполнять упражнение нужно поэтапно. Во-первых, нужно спросить себя об уровне стресса по шкале от одного до десяти. Во-вторых, постараться определить, где именно вы ощущаете стресс в своём теле. На третьем этапе — «общаться» — нужно определить мысли, которые звучат в голове. И, наконец, нужно сделать вдох и выдох. Сосредоточение на дыхании позволяет «укротить» реакцию на стресс.
Также издание напоминает, что в ВОЗ уже давали рекомендации по борьбе с нервным напряжением. В их число вошли соблюдение режима дня, хороший сон, общение, сбалансированное питание и так называемая информационная гигиена — ограничение просмотра новостей.