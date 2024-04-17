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Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Психолог рассказал, как меньше думать о скорой смерти своих родных

Как перестать думать о смерти своих родных? Отвечает психолог

17 апреля 2024, 13:12
Фото: 1MI

Психолог рассказал, как меньше думать о скорой смерти своих родных

Американский специалист по тревоге и горю Беверли Ибех дала несколько советов о том, как можно справиться со стрессом при мысли, что близкие и родные вскоре могут умереть. Основные рекомендации психолога отметили журналисты newia.ru.

Такие навязчивые мысли, по данным экспертов, посещают многих людей, некоторым из которых даже бывает тяжело заснуть из-за непрекращающихся размышлений и переживаний о смерти родителей или других близких. Тревога может стать ещё сильнее, когда родители начнут стареть.

Как утверждает Беверли Ибех, сильная тревога из-за неминуемо приближающейся к родителям смерти связана с тем, что именно к ним мы привязываемся в детстве и на них полагаемся. Поэтому возникший из-за тревожных мыслей страх вполне понятен.

Справиться с ним можно, исследовав глубинные страхи: например, подумать о последствиях потери родителей и спокойно оценить ситуацию. Это поможет увидеть будущее в менее мрачном свете. Также следует вспомнить, что люди теряли своих родителей и переживали горе на протяжении всей истории человечества. Пережить плохие моменты в жизни помогут сильные стороны каждого человека.

Кроме того, меньше скучать по родным помогут совместные голосовые сообщения или видео, которые можно будет послушать в особенно тяжёлые моменты. В случае, если справиться в одиночку всё-таки не получается, следует обратиться за помощью к психотерапевту.

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#Александра Склярова#Общество#Смерть#Родители#Россия#Психолог#Советы
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