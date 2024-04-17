Как перестать думать о смерти своих родных? Отвечает психолог

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Такие навязчивые мысли, по данным экспертов, посещают многих людей, некоторым из которых даже бывает тяжело заснуть из-за непрекращающихся размышлений и переживаний о смерти родителей или других близких. Тревога может стать ещё сильнее, когда родители начнут стареть.
Как утверждает Беверли Ибех, сильная тревога из-за неминуемо приближающейся к родителям смерти связана с тем, что именно к ним мы привязываемся в детстве и на них полагаемся. Поэтому возникший из-за тревожных мыслей страх вполне понятен.
Справиться с ним можно, исследовав глубинные страхи: например, подумать о последствиях потери родителей и спокойно оценить ситуацию. Это поможет увидеть будущее в менее мрачном свете. Также следует вспомнить, что люди теряли своих родителей и переживали горе на протяжении всей истории человечества. Пережить плохие моменты в жизни помогут сильные стороны каждого человека.
Кроме того, меньше скучать по родным помогут совместные голосовые сообщения или видео, которые можно будет послушать в особенно тяжёлые моменты. В случае, если справиться в одиночку всё-таки не получается, следует обратиться за помощью к психотерапевту.