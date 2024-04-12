Эксперт рассказал, как справиться с подавленным состоянием

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Нередко люди перед выполнением сложных дел впадают в ступор и начинают в этот момент делать всё что угодно, но не то, что нужно. Часто такое поведение связано с подавленным состоянием, перегрузом и слишком обширными планами. Что же делать?
Первый способ изменить ситуацию — снизить ожидания. Если к концу недели накопилось множество незакрытых дел, не стоит ждать, что их можно будет закрыть за выходные, пишет издание. Эксперт советует не пытаться выполнить все дела за выходные, эти дни лучше потратить на отдых. К делами стоит приступить уже с понедельника. Не стоит также хвататься с первого дня недели сразу за все дела, достаточно 2-3 пунктов за день.
Второй способ — на время выполнения определённой задачи необходимо отключить раздражители, то есть мессенджеры, соцсети, электронную почту и умные часы.
Ещё один способ — воспринимать дела как обязанность, словно поход на работу. Также эксперт советует рассказывать о том, что вы собираетесь сделать, своим друзьям и знакомым.
Во время выполнения дел используйте условные рефлексы — короткая прогулка перед напряжённым делом или прослушивание музыки во время работы.
Также после выполненной задачи стоит отдохнуть. Во время работы можно делать перерывы в 5-10 минут без проверок почты, телефона или разговоров с коллегами. Вознаграждайте себя за выполненную работу.
Кроме того, при неудачах не стоит критиковать себя за это. Определите, в какое время дня вам удобнее всего работать. Также необходимо расставлять приоритеты — для начала сложные и важные дела.