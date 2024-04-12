Эксперт рассказал, как справиться с подавленным состоянием

Первый способ изменить ситуацию — снизить ожидания. Если к концу недели накопилось множество незакрытых дел, не стоит ждать, что их можно будет закрыть за выходные, пишет издание. Эксперт советует не пытаться выполнить все дела за выходные, эти дни лучше потратить на отдых. К делами стоит приступить уже с понедельника. Не стоит также хвататься с первого дня недели сразу за все дела, достаточно 2-3 пунктов за день.