Психологи рассказали, как избавиться от синдрома самозванца

Для начала психологи советуют признаться себе в наличии синдрома самозванца. Необходимо осознать, что вы чувствуете неуверенность в себе и недостаточную значимость. Второй шаг — обратить внимание на самоуничтожающие мысли. Важно трансформировать их в положительные утверждения, в которых есть ваши сильные стороны и достижения.