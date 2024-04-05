Психологи рассказали, как избавиться от синдрома самозванца

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Как пишет издание, синдром самозванца — это психологический феномен, который характеризуется постоянной неуверенностью в себе и страхом разоблачения как мошенника. Попасть под влияние этого синдрома могут даже самые успешные руководители.
Для начала психологи советуют признаться себе в наличии синдрома самозванца. Необходимо осознать, что вы чувствуете неуверенность в себе и недостаточную значимость. Второй шаг — обратить внимание на самоуничтожающие мысли. Важно трансформировать их в положительные утверждения, в которых есть ваши сильные стороны и достижения.
На следующем этапе нужно вспомнить о своих достижениях: успешные проекты, отзывы от коллег и т. д. Четвёртый шаг — выйти из зоны комфорта, учиться, приобретать новые навыки.
На пятом этапе стоит окружить себя людьми, которые будут вас поддерживать, на следующем — хвалить и награждать себя за собственные достижения. На заключительном шаге сосредоточьтесь на своих ценностях.