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Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

Психологи рассказали, как избавиться от синдрома самозванца

Психологи рассказали, как избавиться от синдрома самозванца

5 апреля 2024, 14:45
Фото: Изображение Midjourney
Синдром порождает тревогу и неуверенность в себе. Эксперты перечислили семь способов, которые помогут избавиться от этого явления, пишет newia.ru.

Как пишет издание, синдром самозванца — это психологический феномен, который характеризуется постоянной неуверенностью в себе и страхом разоблачения как мошенника. Попасть под влияние этого синдрома могут даже самые успешные руководители.

Для начала психологи советуют признаться себе в наличии синдрома самозванца. Необходимо осознать, что вы чувствуете неуверенность в себе и недостаточную значимость. Второй шаг — обратить внимание на самоуничтожающие мысли. Важно трансформировать их в положительные утверждения, в которых есть ваши сильные стороны и достижения.

На следующем этапе нужно вспомнить о своих достижениях: успешные проекты, отзывы от коллег и т. д. Четвёртый шаг — выйти из зоны комфорта, учиться, приобретать новые навыки.

На пятом этапе стоит окружить себя людьми, которые будут вас поддерживать, на следующем — хвалить и награждать себя за собственные достижения. На заключительном шаге сосредоточьтесь на своих ценностях.

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#Общество#Психолог#Алина Харина
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