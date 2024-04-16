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Мясо

Продукцию с белгородского предприятия-фантома увезли в Подмосковье и Омскую область

16 апреля 2024, 15:48
Фото: 1MI
Мясо

Россельхознадзор нашёл в Белгородской области новую фантомную площадку

При помощи искусственного интеллекта площадка ООО «Тройка» признана фантомной и исключена из реестра хозяйствующих субъектов в ФГИС «Цербер». Об этом сообщает Россельхознадзор.

Специалистов Россельхознадзора насторожило, что продукция, поступающая с белгородского ООО «Тройка», вводится в оборот уполномоченными лицами челябинского ООО «Перспектива» без предоставления информации о её происхождении и проведении ветеринарно-санитарной экспертизы.

При проверке выяснилось, что на предприятии с конца февраля по начало апреля внесли сведения о выработке пяти тонн замороженной говядины, 10 тонн сливочного масла, 20 кг говяжьего жира, 0,2 тонны готовой мясной продукции и 0,35 тонны ультрапастеризованного молока. При этом у челябинской компании, как оказалось, не было права оформлять электронные ветеринарные сопроводительные документы на эти товары. В то же время продукция направлялась в Московскую и Омскую области.

Теперь площадка ООО «Тройка» признана фантомной и исключена из реестра хозяйствующих субъектов в ФГИС «Цербер». Ветеринарные сертификаты на продукцию аннулировали.

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