Продукцию с белгородского предприятия-фантома увезли в Подмосковье и Омскую область

При проверке выяснилось, что на предприятии с конца февраля по начало апреля внесли сведения о выработке пяти тонн замороженной говядины, 10 тонн сливочного масла, 20 кг говяжьего жира, 0,2 тонны готовой мясной продукции и 0,35 тонны ультрапастеризованного молока. При этом у челябинской компании, как оказалось, не было права оформлять электронные ветеринарные сопроводительные документы на эти товары. В то же время продукция направлялась в Московскую и Омскую области.