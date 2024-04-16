Продукцию с белгородского предприятия-фантома увезли в Подмосковье и Омскую область

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Специалистов Россельхознадзора насторожило, что продукция, поступающая с белгородского ООО «Тройка», вводится в оборот уполномоченными лицами челябинского ООО «Перспектива» без предоставления информации о её происхождении и проведении ветеринарно-санитарной экспертизы.
При проверке выяснилось, что на предприятии с конца февраля по начало апреля внесли сведения о выработке пяти тонн замороженной говядины, 10 тонн сливочного масла, 20 кг говяжьего жира, 0,2 тонны готовой мясной продукции и 0,35 тонны ультрапастеризованного молока. При этом у челябинской компании, как оказалось, не было права оформлять электронные ветеринарные сопроводительные документы на эти товары. В то же время продукция направлялась в Московскую и Омскую области.
Теперь площадка ООО «Тройка» признана фантомной и исключена из реестра хозяйствующих субъектов в ФГИС «Цербер». Ветеринарные сертификаты на продукцию аннулировали.