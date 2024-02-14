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Posted Вчера, 09:34

Published Вчера, 09:34

Modified Вчера, 09:36

Updated Вчера, 09:36

Еда

Кофе не так уж и вреден, а диеты могут быть оправданы? Врач — о здоровом пищеварении

14 февраля 2024, 09:34
Фото: Изображение Midjourney
Еда

Белгородский гастроэнтеролог рассказала о здоровом пищеварении

Врач поделилась различными рекомендациями насчёт питания и употребления кофе. Гастроэнтеролог рассказала о наследственных заболеваниях желудочно-кишечного тракта и о том, как добиться здорового пищеварения. Беседовали со специалистом журналисты Go31.

Журналисты побеседовали с заведующей гастроэнтерологическим отделением белгородской областной клинической больницы Еленой Мищенко и узнали о рекомендациях, которые помогут сохранить здоровое пищеварение. Кофе в умеренных количествах оказался безвредным, как и острая пища, а вызвать проблемы с желудком может даже стресс.

Наследственные заболевания ЖКТ

Бывают случаи, когда родители болеют сахарным диабетом, страдают от проблем с щитовидной железой. Это может передаваться и детям. Врач подтверждает, что наследственные факторы являются одними из ведущих причин заболеваний. Особенно это касается язвенных болезней, желчнокаменной болезни, онкологии. Генетическая предрасположенность действительно может повысить вероятность заболевания у членов семьи.

Однако сильно переживать не стоит, ведь это вовсе не значит, что человек заболеет. Ключевую роль в развитии заболеваний могут играть и окружающая среда, и образ жизни, и инфекции. Наследственность не является гарантией заболевания. Специалист советует обращаться к гастроэнтерологам, чтобы точно определить риски и принять меры по поддержанию здоровья ЖКТ.

Перекусы — вредно, а кофе — нет?

Елена Мищенко отмечает, что потребление холодной пищи, жизнь на «перекусах» и неправильное распределение времени приёмов пищи могут отрицательно повлиять на желудок. Такие привычки нарушают процессы пищеварения и раздражают слизистую желудка. Это может приводить к гастриту, язвам. Регулярные приёмы пищи способствуют поддержанию здоровья желудочно-кишечного тракта.

Уже многие годы ведутся споры о вредности кофе. Но, как оказалось, для большинства людей этот напиток может быть даже полезным. Главное — не употреблять его чрезмерно. Умеренное потребление острой пищи тоже не принесёт вреда организму. Стоит воздерживаться от слишком острой пищи, если у вас уже есть заболевания ЖКТ.

Голодные боли и нехватка воды

Голодные боли могут возникать из-за уменьшения уровня кислорода и энергии в ЖКТ, если туда длительное время не поступает пища. Предотвратить это помогут регулярные и правильные приёмы пищи. Очень важно пить воду в течение дня.

Как пояснила эксперт, некоторые люди этим правилом пренебрегают и вместо воды пьют чай, кофе или соки. Но правильно в день пить около двух литров чистой воды. Она поддерживает здоровье желудка и помогает предотвратить многие заболевания.

Ещё гастроэнтеролог рассказала о диетах. Они оправданы при определённых заболеваниях. Пациентам с язвой стоит избегать острой или жирной пищи, не пить алкоголь, воздерживаться от курения. Важно распределять приём пищи на небольшие порции, не есть перед сном, а также стараться не переедать.

Основные рекомендации для здорового пищеварения

Врач советует в первую очередь вести здоровый образ жизни. В частности, соблюдать умеренное и сбалансированное питание. Излишеств эксперт рекомендует избегать. Следует ограничить употребление фастфуда, острой, жирной и кислой пищи. Стоит сохранить умеренность в употреблении кофеина и алкоголя.

Забывать не нужно и о физических нагрузках, ведь они тоже влияют на наш желудок. А ещё они помогают бороться со стрессом, который негативно влияет на здоровье желудочно-кишечного тракта. И последнее — не пренебрегать регулярными медосмотрами.

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#Общество#Белгородская область#Здоровье#Врач#Питание#Рекомендации#Белгород#Наталья Корявых#ЖКТ
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