Кофе не так уж и вреден, а диеты могут быть оправданы? Врач — о здоровом пищеварении

Уже многие годы ведутся споры о вредности кофе. Но, как оказалось, для большинства людей этот напиток может быть даже полезным. Главное — не употреблять его чрезмерно. Умеренное потребление острой пищи тоже не принесёт вреда организму. Стоит воздерживаться от слишком острой пищи, если у вас уже есть заболевания ЖКТ.