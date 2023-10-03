«Отчасти это маркетинговый ход». Белгородский спортивный врач — о «спортпите»

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Вокруг спортивного питания ходит очень много мифов. Мнения профессиональных спортсменов, любителей «лёгкого фитнеса» и тех, кто не занимается спортом, разделились. Даже специалисты — спортивные врачи, кардиологи, терапевты и тренеры — не могут прийти к единой точке зрения. Кто-то считает, что это вредно и «накачаться можно без всяких ваших протеинов», а кто-то знает, как и зачем ему нужно принимать добавки, чтобы получить результат.
Ну, а мы поговорили с экспертом в этой сфере, чтобы понять, для чего нужен каждый вид спортивных добавок, можно ли его заменить обычной едой, влияют ли такие БАДы на допинг-контроль и когда они могут быть опасными. Своим мнением поделилась спортивный врач, заведующая центром спортивной медицины ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Евгения Тиунова.
Сегодня очень модно следить за своим телом, заниматься спортом и увлекаться спортивным питанием. Добавки настолько превратились в «маст-хэв», что некоторые люди принимают их бездумно, вместо обычной еды и в качестве перекуса, даже не имея никакого отношения к спорту. Но кому и для чего оно всё-таки нужно?
«Спортивное питание — это добавка, которая предназначена как для профессионалов, так и для спортсменов-любителей, а также для тех, кто просто ведёт активный образ жизни. Функция добавок — улучшить спортивные показатели, поддержать организм и укрепить здоровье. Добавки помогают повысить силу и выносливость, ускорить рост мышц, увеличить их объём, нормализовать обмен веществ. Если есть цель, например, нарастить мышечную массу, вот „мне надо“, тогда спортпит вам в помощь. Нет такой цели — тогда он вам не нужен»
Евгения Тиунова, спортивный врач
Много сложных и непонятных слов слышат те, кто впервые сталкивается со спортивным питанием — креатин, протеин, BCAA, гейнеры, таурин… Про что эти названия?
Креатин — очень распространённый и достаточно важный элемент, чтобы добиться хороших результатов в спорте. Это вещество, которое участвует в энергетическом обмене, увеличивает выносливость, даёт прилив энергии, когда начинает распадаться, и ускоряет рост мышц.
«Креатин принимают многие бодибилдеры и такие спортсмены, как боксёры, хоккеисты, футболисты, которым нужно хорошо себя чувствовать на высоте своих возможностей, при тяжёлых нагрузках»
Евгения Тиунова
Аминокислоты, или BCAA. Являются основной частью белков и есть в составе пищи. Их используют для того, чтобы увеличить выносливость, ускорить восстановление и наращивание мышечной массы. По словам эксперта, в основном они нужны, чтобы закрыть суточную потребность организма в белке, и тоже являются очень распространённой добавкой.
Витаминно-минеральные комплексы и гейнеры.
«Углеводно-белковые коктейли, которые называют гейнерами, энергетики с кофеином, витамины группы B, L-карнитин, жиросжигатели и многое другое в основном повышают энергетический потенциал и тоже помогают увеличивать мышечную массу».
Возвращаемся к тем нередким случаям, когда человек принимает спортивное питание, не занимаясь спортом, в погоне за модой или в надежде, что оно заменит тренировки. Как рассказала нам специалист, такой подход не только не принесёт пользу, но и может поспособствовать набору лишнего веса:
«У тех, кто не занимается спортом и принимает спортивное питание, излишки элементов будут просто выводиться из организма, а что останется — будет накапливаться не в виде мышц, а в виде жира. На определённое количество спортивного питания нужно рассчитать себе нормальную физическую нагрузку для того, чтобы это всё не ушло в жир».
Без спортивного питания можно обойтись, об этом говорит его состав. Как утверждает специалист, правильные тренировки, сбалансированное питание и снижение уровня стресса творят чудеса. Но почему тогда вместо обычной еды предпочитают БАДы?
«Отчасти это маркетинговый ход. Сейчас спортивное питание — на всех магазинных полках, оно доступно всем, можно пойти купить без всяких рецептов. Но это просто инструмент для достижения цели — более удобный и с хорошим составом. Это не значит, что вы не можете выполнить эту работу и достичь целей более простыми инструментами. Грубо говоря, составить себе рацион и постоянно его придерживаться»
Но в таком случае человеку придётся съедать большое количество продуктов, чтобы создать и поддерживать мышечную массу. Для тех, кто не сможет физически употребить столько еды или просто нет времени на готовку из-за плотного рабочего графика, спасением становятся добавки. По сравнению с едой это просто быстрый способ получить какие-то компоненты — говорит спортивный врач.
«В еде мы не сможем посчитать сколько точно нам нужно съесть той же гречки или яиц. В спортпите всё рассчитано более грамотно: ты выпиваешь 100 граммов какого-то порошка, и там чётко прописано, сколько и каких компонентов. С едой сложнее: нужно выбирать конкретные продукты, принимать их в определённое время, правильно их приготовить, чтобы не потерялись витамины. Правильное питание — это очень тяжёлый процесс, а спортпит — выпил, и нет проблем. Это та же гречка и курочка, только в переработанном виде»
Евгения Тиунова
Услышав слово «стероиды», мы представляем людей с нереалистично рельефным телом и чрезмерно объёмными мышцами и думаем, что всё это из-за «спортпита». Но, по мнению эксперта, стероиды «портят всю картину спортивного питания», из-за того, что их к нему относят ошибочно.
«Спортивное питание — это еда, просто в другом количестве и в других объёмах. А стероиды — это синтетический аналог гормонов — тестостерон и его производные. Так как у нас гормоны вырабатываются самостоятельно, а гормональный фон человека это очень сложная система, то с ней шутить нельзя. И длительный неправильный приём стероидов вызывает массу побочных эффектов, последствия бывают необратимыми»
Евгения Тиунова
Так причём тут спортивное питание? Ещё один миф, которых ходит вокруг добавок, — это отнесение их к допингу, который может стать препятствием для участия спортсмена в соревнованиях. Но спортивный врач пояснила, что к допингу относятся только стероиды:
«Аминокислоты, креатин, протеиновые коктейли можно принимать. Чрезмерное употребление спортивных добавок перед соревнованиями может привести только к потере мышечной и набору жировой массы, а также ухудшению самочувствия. Но допинг-контроль они не помешают пройти».
Если вы не понимаете как принимать спортивное питание, не следите за составом и превышаете дозировки, то легко можете столкнуться с последствиями: потеря мышечной массы, недомогание, тошнота, вялость, сонливость, проблемы с пищеварением, аллергическая реакция. Так, энергетики запрещены людям с заболеванием сердечно-сосудистой системы, а углеводно-белковые коктейли в больших объёмах вызывают повышение сахара в крови.
«В принципе, они не страшны и не противопоказаны. Мы можем сделать себе плохо не только на спортивном питании, но и на чём угодно, если не будет чётко выстроенного плана. А выстраивать этот план должен специалист, плюс спортивное питание идёт только рядом с физической нагрузкой — это как минимум спортзал или фитнес от трёх раз в неделю»
Евгения Тиунова, спортивный врач
Принимать спортивные добавки или нет — решать вам. Важно понимать, что даже для спортсменов они не являются обязательной частью питания, а большинство из них можно легко заменить обычной едой. Если вы не хотите заморачиваться, то это вариант для вас, но не надо забывать, что такие БАДы всегда идут рядом со спортом и никогда его не заменят, а при неправильном использовании могут нанести вред.