«Отчасти это маркетинговый ход». Белгородский спортивный врач — о «спортпите»

Принимать спортивные добавки или нет — решать вам. Важно понимать, что даже для спортсменов они не являются обязательной частью питания, а большинство из них можно легко заменить обычной едой. Если вы не хотите заморачиваться, то это вариант для вас, но не надо забывать, что такие БАДы всегда идут рядом со спортом и никогда его не заменят, а при неправильном использовании могут нанести вред.