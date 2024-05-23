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Posted Сегодня, 10:35

Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Диетолог назвала продукты, которые полезны для нервной системы

Что нужно есть, чтобы побороть стресс? Эксперт дала ряд рекомендаций

23 мая 2024, 10:35
Фото: Изображение Midjourney

Диетолог назвала продукты, которые полезны для нервной системы

Каждый пятый россиян испытывает стресс. Для его борьбы можно применить различные продукты, рассказывет Newia.ru

Диетолог Марьяна Джутовая рассказала, что употребление суши и роллов с красной рыбой может укрепить нервную систему и иммунитет, так как жирные сорта рыбы богаты полезными жирными кислотами, белком, фосфором и витаминами.

Помимо рыбных деликатесов, диетологи также рекомендуют включать в рацион и другие продукты. Миндаль, грецкие орехи, семена чиа и льна богаты магнием и цинком, которые помогают бороться с тревожностью. А шпинат и другие зелёные листовые овощи содержат магний, благотворно влияющий на расслабление мышц и снижение стрессового состояния.

Такие ягоды, как черника, клубника и малина, богаты антиоксидантами, они защищают организм от негативного влияния стресса. Также полезен тёмный шоколад, которые содержит флавоноиды и антиоксиданты, способствующие улучшению настроения и снижению уровня стресса.

Для нервной системы могут быть полезными зелёный и травяные чаи, например с ромашкой или мятой. Сложные углеводы, которые есть в овсянке, коричневом рисе и киноа, помогают стабилизировать уровень сахара в крови и улучшать настроение. Кроме того, йогурт и другие пробиотики благотворно влияют на здоровье кишечника, что сказывается на общем состоянии нервной системы.

Названы продукты, которые нужно употреблять для здоровой работы кишечника
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