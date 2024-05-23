Что нужно есть, чтобы побороть стресс? Эксперт дала ряд рекомендаций

Для нервной системы могут быть полезными зелёный и травяные чаи, например с ромашкой или мятой. Сложные углеводы, которые есть в овсянке, коричневом рисе и киноа, помогают стабилизировать уровень сахара в крови и улучшать настроение. Кроме того, йогурт и другие пробиотики благотворно влияют на здоровье кишечника, что сказывается на общем состоянии нервной системы.