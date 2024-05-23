Что нужно есть, чтобы побороть стресс? Эксперт дала ряд рекомендаций

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Диетолог Марьяна Джутовая рассказала, что употребление суши и роллов с красной рыбой может укрепить нервную систему и иммунитет, так как жирные сорта рыбы богаты полезными жирными кислотами, белком, фосфором и витаминами.
Помимо рыбных деликатесов, диетологи также рекомендуют включать в рацион и другие продукты. Миндаль, грецкие орехи, семена чиа и льна богаты магнием и цинком, которые помогают бороться с тревожностью. А шпинат и другие зелёные листовые овощи содержат магний, благотворно влияющий на расслабление мышц и снижение стрессового состояния.
Такие ягоды, как черника, клубника и малина, богаты антиоксидантами, они защищают организм от негативного влияния стресса. Также полезен тёмный шоколад, которые содержит флавоноиды и антиоксиданты, способствующие улучшению настроения и снижению уровня стресса.
Для нервной системы могут быть полезными зелёный и травяные чаи, например с ромашкой или мятой. Сложные углеводы, которые есть в овсянке, коричневом рисе и киноа, помогают стабилизировать уровень сахара в крови и улучшать настроение. Кроме того, йогурт и другие пробиотики благотворно влияют на здоровье кишечника, что сказывается на общем состоянии нервной системы.