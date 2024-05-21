Соль, крабовые палочки и квас: какие товары получили Знак качества этой весной?

Всего Роскачество признало лучшими девять продуктов различных марок. Из них два товара оказались в группе «Молочные продукты», а ещё два — в категории «Безалкогольные напитки». Так, лучшими стали сметана «Домик в деревне» с жирностью в 20% и эскимо «Российское» от «Чистой линии».