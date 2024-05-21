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Соль, крабовые палочки и квас: какие товары получили Знак качества этой весной?

Соль, крабовые палочки и квас: какие товары получили Знак качества этой весной?

21 мая 2024, 15:59
Фото: 1MI
Специалисты Роскачества проверили весной 2024 года ряд продукций множества марок и определили среди них лучшие. Тем, кто соблюдает или опережает ГОСТ, выдали Знак Качества. В список вошли девять товаров различных категорий. Подробности — в материале Бел.Ру.

Всего Роскачество признало лучшими девять продуктов различных марок. Из них два товара оказались в группе «Молочные продукты», а ещё два — в категории «Безалкогольные напитки». Так, лучшими стали сметана «Домик в деревне» с жирностью в 20% и эскимо «Российское» от «Чистой линии».

В безалкогольной продукции безусловными лидерами стали: вишнёвый нектар «Вико» для детей от трёх лет и фильтрованный квас «Яхонт трапезный».

В остальных пяти группах товаров лучшими признали только по одному продукту:

  • в «Бакалее» отличилась поваренная соль «Илецкая»;
  • в «Рыбе и морепродуктах» — крабовые палочки Vici Surimi Kama;
  • в «Соусах» — майонез «Провансаль» от «Рябы»;
  • в «Консервах» — рыбная консерва «За Родину»;
  • в «Колбасных изделиях» — ветчина для завтрака «Окраина».

Данные товары специалисты Роскачества проверили весной, а Знаки качества они получили уже в апреле и мае 2024 года.

Напомним, что ранее специалисты проверяли творог и подсолнечные масла. Среди них лучшими признали белгородские «Томмолоко» и «Олейна».

Творог, масло и колбасу, произведённые в Белгородской области, признали лучшими
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#Александра Склярова#Роскачество#Продукция#Белгород
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