Кормили опасной подделкой? В белгородском детсаде обнаружили фальсификат

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Специалисты территориального управления Россельхознадзора взяли в одном из дошкольных учреждений Белгородской области пробу сыров и обнаружили один фальсификат.
В результате исследований выяснилось, что в продукте находятся жиры растительного происхождения, хотя изготовитель утверждал об изготовлении сыра в соответствии с ГОСТом. Наличие в товаре фитостеринов нарушает технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», поэтому администрацию детского сада обязали убрать из рациона данный сыр.
Информацию о фальсификации продукта специалисты Россельхознадзора передали в территориальное управление ведомства для принятия необходимых мер.