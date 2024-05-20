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Белгородских дошкольников кормили поддельным сыром

Кормили опасной подделкой? В белгородском детсаде обнаружили фальсификат

20 мая 2024, 15:17
Фото: Изображение Midjourney

Белгородских дошкольников кормили поддельным сыром

Фальсификат в виде сыра обнаружили в одном из детских садов Белгородской области. Подробности сообщили в пресс-службе Федерального центра охраны здоровья животных.

Специалисты территориального управления Россельхознадзора взяли в одном из дошкольных учреждений Белгородской области пробу сыров и обнаружили один фальсификат.

В результате исследований выяснилось, что в продукте находятся жиры растительного происхождения, хотя изготовитель утверждал об изготовлении сыра в соответствии с ГОСТом. Наличие в товаре фитостеринов нарушает технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», поэтому администрацию детского сада обязали убрать из рациона данный сыр.

Информацию о фальсификации продукта специалисты Россельхознадзора передали в территориальное управление ведомства для принятия необходимых мер.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Фальсификат#Сыр#Детский сад#Фальсификация#Белгород
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