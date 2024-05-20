Кормили опасной подделкой? В белгородском детсаде обнаружили фальсификат

В результате исследований выяснилось, что в продукте находятся жиры растительного происхождения, хотя изготовитель утверждал об изготовлении сыра в соответствии с ГОСТом. Наличие в товаре фитостеринов нарушает технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», поэтому администрацию детского сада обязали убрать из рациона данный сыр.