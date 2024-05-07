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Published Сегодня, 14:15

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Сыр

Белгородцев предупредили о потенциально опасном сыре

7 мая 2024, 14:15
Фото: 1MI
Сыр

В сыре от белгородского производителя нашли следы антибиотиков

В «косичке» обнаружены остатки антибиотиков, что является нарушением норм безопасности. Ранее партия сыра весом 599 кг была отправлена в Воронежскую область, сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Россельхознадзор признал недействительной декларацию о соответствии на сыр «Косичка» производства белгородского ООО «Страна вкуса». В продукте обнаружены остатки антибиотиков, что является нарушением норм безопасности. Ранее партия сыра весом 599 кг была отправлена в Воронежскую область.

Белгородскому управлению ветеринарии и производителю направлены информационные письма.

С начала года в общей сложности зафиксировано 13 случаев, когда в продукции белгородских производителей были выявлены какие-либо несоответствия. Речь идёт в том числе о таких производителях, как ООО «Белгородский бройлер», АО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский», АО «Приосколье», ООО «Ровеньки-Маслосырзавод», ООО «Карп Белогорья».

Среди выявленных нарушений — присутствие остатков лекарственных препаратов и токсичных веществ, отклонение от микробиологических норм, а также фальсификат.

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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Сыр#Белгород#Косичка
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