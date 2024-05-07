Белгородцев предупредили о потенциально опасном сыре

С начала года в общей сложности зафиксировано 13 случаев, когда в продукции белгородских производителей были выявлены какие-либо несоответствия. Речь идёт в том числе о таких производителях, как ООО «Белгородский бройлер», АО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский», АО «Приосколье», ООО «Ровеньки-Маслосырзавод», ООО «Карп Белогорья».