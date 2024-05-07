Белгородцев предупредили о потенциально опасном сыре

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Россельхознадзор признал недействительной декларацию о соответствии на сыр «Косичка» производства белгородского ООО «Страна вкуса». В продукте обнаружены остатки антибиотиков, что является нарушением норм безопасности. Ранее партия сыра весом 599 кг была отправлена в Воронежскую область.
Белгородскому управлению ветеринарии и производителю направлены информационные письма.
С начала года в общей сложности зафиксировано 13 случаев, когда в продукции белгородских производителей были выявлены какие-либо несоответствия. Речь идёт в том числе о таких производителях, как ООО «Белгородский бройлер», АО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский», АО «Приосколье», ООО «Ровеньки-Маслосырзавод», ООО «Карп Белогорья».
Среди выявленных нарушений — присутствие остатков лекарственных препаратов и токсичных веществ, отклонение от микробиологических норм, а также фальсификат.