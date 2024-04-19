Принесёт огромный ущерб: белгородцев предупредили об опасном заболевании пчёл

Специалисты сообщили, что перечисленные диагнозы — это опасные паразитарные заболевания, которые наносят серьёзный ущерб пчеловодству. При первых признаках нужно немедленно принять меры по уничтожению возбудителей болезней, иначе пасеку ждут не только колоссальные убытки.