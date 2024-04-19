Принесёт огромный ущерб: белгородцев предупредили об опасном заболевании пчёл

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
На этой неделе в диагностический отдел Белгородской испытательной лаборатории поступило пять проб подмора от пчелосемей в рамках эпизоотологического мониторинга.
В результате исследований обнаружено, что все пробы содержат клещей varroa, вызывающих варроатоз, а также споры нозем, вызывающих нозематоз.
Специалисты сообщили, что перечисленные диагнозы — это опасные паразитарные заболевания, которые наносят серьёзный ущерб пчеловодству. При первых признаках нужно немедленно принять меры по уничтожению возбудителей болезней, иначе пасеку ждут не только колоссальные убытки.