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Белгородские специалисты выявили у пчёл варроатоз

Принесёт огромный ущерб: белгородцев предупредили об опасном заболевании пчёл

19 апреля 2024, 14:01
Фото: ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных»

Белгородские специалисты выявили у пчёл варроатоз

Все пробы, которые доставили в лаборатории, содержали клещей varroa и споры нозем — это опасные паразитарные заболевания. Они способны нанести огромный ущерб пчеловодству, предупредили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

На этой неделе в диагностический отдел Белгородской испытательной лаборатории поступило пять проб подмора от пчелосемей в рамках эпизоотологического мониторинга.

В результате исследований обнаружено, что все пробы содержат клещей varroa, вызывающих варроатоз, а также споры нозем, вызывающих нозематоз.

Специалисты сообщили, что перечисленные диагнозы — это опасные паразитарные заболевания, которые наносят серьёзный ущерб пчеловодству. При первых признаках нужно немедленно принять меры по уничтожению возбудителей болезней, иначе пасеку ждут не только колоссальные убытки.

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