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Белгородский Россельхознадзор нашёл лабораторию-фантом в Смоленской области

Фантомная лаборатория из деревни с одним домом оценивала молочную продукцию

18 марта 2024, 12:50
Фото: 1MI

Белгородский Россельхознадзор нашёл лабораторию-фантом в Смоленской области

По документам лаборатория находится в Смоленской области. Однако по указанному адресу организации там расположена деревня с одним жилым домом. Подробности рассказывает межрегиональное управление Россельхознадзора.

В ходе мониторинга в конце февраля сотрудники Россельхознадзора в Белгороде заметили протоколы испытаний на молочную продукцию, выданные не известной ранее лабораторией «Каскад». Она якобы находится в Смоленской области.

Специалисты обнаружили, что ни по ИНН, ни по адресу аккредитации на сайтах никакой информации об этой лаборатории нет. Белгородское управление направило запрос в Россельхознадзор по Брянской, Смоленской и Калужской областям. По указанному месту выехали с проверкой, но никакой лаборатории там не оказалось. На этом месте находится деревня с одним жилым домом. Также об этой лаборатории не слышали в сельской администрации.

Сейчас белгородский Россельхознадзор готовит материалы по отзыву деклараций, которые выдавала эта лаборатория.

Место, по которому указан адрес лабораторииМесто, по которому указан адрес лаборатории
Место, по которому указан адрес лаборатории
Фото: Россельхознадзор по Белгородской области
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#Общество#Белгородская область#Лаборатория#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Смоленская область#Молочка#Фантом#Деревня
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