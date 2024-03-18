Фантомная лаборатория из деревни с одним домом оценивала молочную продукцию

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
В ходе мониторинга в конце февраля сотрудники Россельхознадзора в Белгороде заметили протоколы испытаний на молочную продукцию, выданные не известной ранее лабораторией «Каскад». Она якобы находится в Смоленской области.
Специалисты обнаружили, что ни по ИНН, ни по адресу аккредитации на сайтах никакой информации об этой лаборатории нет. Белгородское управление направило запрос в Россельхознадзор по Брянской, Смоленской и Калужской областям. По указанному месту выехали с проверкой, но никакой лаборатории там не оказалось. На этом месте находится деревня с одним жилым домом. Также об этой лаборатории не слышали в сельской администрации.
Сейчас белгородский Россельхознадзор готовит материалы по отзыву деклараций, которые выдавала эта лаборатория.