Фантомная лаборатория из деревни с одним домом оценивала молочную продукцию

Специалисты обнаружили, что ни по ИНН, ни по адресу аккредитации на сайтах никакой информации об этой лаборатории нет. Белгородское управление направило запрос в Россельхознадзор по Брянской, Смоленской и Калужской областям. По указанному месту выехали с проверкой, но никакой лаборатории там не оказалось. На этом месте находится деревня с одним жилым домом. Также об этой лаборатории не слышали в сельской администрации.