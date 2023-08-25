В мэрии и Россельхознадзоре расходятся данные об очагах амброзии в Белгороде

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Как сообщили Бел.Ру в мэрии Белгорода, амброзия полыннолистная произрастает в Белгороде на территориях общего пользования на площади 79 тыс. кв. м. Для сравнения: в Россельхознадзоре сообщили, что в Белгороде зафиксировано семь очагов на площади 246,85 га (2 468 500 кв.м).
Также в администрации сообщили, что они систематически проводят обследования карантинных объектов. Их ликвидацией занимаются МБУ «Управление Белгорблагоустройство», хозяйствующие субъекты, строительные организации, управляющие компании и ТСЖ.
Кроме того, в мэрии отметили, что в текущем году от местных жителей поступила одна жалоба на заросли амброзии на городских участках.
Напомним, что всего в области очаги амброзии полыннолистной зарегистрированы в 25 населённых пунктах 15 районов области. Опасное растение произрастает на площади 11 162,48 га. Самый большой по площади заражения очаг выявлен в микрорайонах Юго-Западный 2.4, 2.5 и 2.1 в областном центре.
Амброзия опасна для здоровья человека. В период цветения растения у людей наблюдаются вспышки бронхиальной астмы, а также массовое аллергическое заболевание — амброзийный поллиноз.