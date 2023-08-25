В мэрии и Россельхознадзоре расходятся данные об очагах амброзии в Белгороде

Как сообщили Бел.Ру в мэрии Белгорода, амброзия полыннолистная произрастает в Белгороде на территориях общего пользования на площади 79 тыс. кв. м. Для сравнения: в Россельхознадзоре сообщили, что в Белгороде зафиксировано семь очагов на площади 246,85 га (2 468 500 кв.м).