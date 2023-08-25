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Белгород зарастает амброзией

В мэрии и Россельхознадзоре расходятся данные об очагах амброзии в Белгороде

25 августа 2023, 13:38
Фото: Bel.ru
Белгород зарастает амброзией
По данным мэрии амброзия произрастает на площади 79 тыс. кв. м. В Россельхознадзоре отмечают, что очаг заражения превышает 2,4 млн кв. м.

Как сообщили Бел.Ру в мэрии Белгорода, амброзия полыннолистная произрастает в Белгороде на территориях общего пользования на площади 79 тыс. кв. м. Для сравнения: в Россельхознадзоре сообщили, что в Белгороде зафиксировано семь очагов на площади 246,85 га (2 468 500 кв.м).

Также в администрации сообщили, что они систематически проводят обследования карантинных объектов. Их ликвидацией занимаются МБУ «Управление Белгорблагоустройство», хозяйствующие субъекты, строительные организации, управляющие компании и ТСЖ.

Кроме того, в мэрии отметили, что в текущем году от местных жителей поступила одна жалоба на заросли амброзии на городских участках.

Напомним, что всего в области очаги амброзии полыннолистной зарегистрированы в 25 населённых пунктах 15 районов области. Опасное растение произрастает на площади 11 162,48 га. Самый большой по площади заражения очаг выявлен в микрорайонах Юго-Западный 2.4, 2.5 и 2.1 в областном центре.

Амброзия опасна для здоровья человека. В период цветения растения у людей наблюдаются вспышки бронхиальной астмы, а также массовое аллергическое заболевание — амброзийный поллиноз.

Белгородская область в опасности: к чему могут привести заросли амброзии
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#Общество#Эксклюзив#Мэрия#Заболевание#Аллерген#Белгород#Амброзия#Алина Харина#Россельхознадзор белгородской области#Очаг#Растение
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