Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:01

Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

Genotek и ученики лицея «Сириус» проверили рыбные магазины на фальсификат

Genotek и ученики лицея «Сириус» проверили рыбные магазины на фальсификат

17 августа 2023, 09:01
Фото: 1MI
Совместная работа специалистов компании Genotek и сотрудников из ВНИРО позволила учащимся образовательного центра «Сириус» провести анализ подлинности рыбы и морепродуктов, предлагаемых в местных российских магазинах.

Школьники осуществили сопоставление информации, представленной на упаковке, с реальным содержимым продуктов. Для этой цели они извлекли ДНК из продуктов и проанализировали определенный участок гена цитохромоксидазы I путем секвенирования («прочтения»), пишет gazeta.ru

Сравнив полученные генетические последовательности с данными из генетических баз, учащиеся точно определили видовую принадлежность биологических объектов в продуктах питания.

Было установлено, например, что сазан продавался как тарань, щупальца гигантского кальмара — как осьминог, а мясо черепахи оказалось обычной курятиной. Также было выявлено, что продукция, представлявшаяся икрой палтуса и щуки, а также маринованные улитки на самом деле были имитацией, созданной с использованием желеобразователей.

Для получения этих результатов школьники использовали молекулярно-генетические методы. В рамках проекта они освоили процессы извлечения ДНК, ПЦР и секвенирование по Сенгеру, а также приобрели опыт работы с генетическими базами данных.

Напомним, что данное исследование было проведено в рамках программы научно-технологического образования «Большие вызовы». Программа, проходившая в восьмой раз в 2023 году, предоставила школьникам возможность работать над проектами, предложенными крупными компаниями — партнерами образовательного центра «Сириус», включая медико-генетический центр Genotek.

Сотрудничество компании Genotek с образовательным центром «Сириус» продолжается уже четвертый год. В предыдущие годы проекты были связаны с исследованием генетических связей между различными сортами роз и хризантем.

Подпишитесь
Власти утвердили порядок выплаты белгородцам 15 тысяч рублей к учебному году
Сегодня, 10:15
Стало известно о новом разрушении в результате обстрела белгородского приграничья
Сегодня, 09:07
Стали известны будущие оклады чиновников белгородского правительства
Сегодня, 06:23
Целитель Брацо, Моностон и другое наследие Валерия Сергачёва в Белгородской области
Вчера, 12:01
В Белгороде к цветочному фестивалю создадут арт-инсталляцию «Ледовое шоу»
Сегодня, 07:11
Белгород зарастает амброзией: опасный аллерген захватил городские клумбы
Сегодня, 10:10