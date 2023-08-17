Genotek и ученики лицея «Сириус» проверили рыбные магазины на фальсификат

Было установлено, например, что сазан продавался как тарань, щупальца гигантского кальмара — как осьминог, а мясо черепахи оказалось обычной курятиной. Также было выявлено, что продукция, представлявшаяся икрой палтуса и щуки, а также маринованные улитки на самом деле были имитацией, созданной с использованием желеобразователей.