Genotek и ученики лицея «Сириус» проверили рыбные магазины на фальсификат

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Updated Сегодня, 09:01
Школьники осуществили сопоставление информации, представленной на упаковке, с реальным содержимым продуктов. Для этой цели они извлекли ДНК из продуктов и проанализировали определенный участок гена цитохромоксидазы I путем секвенирования («прочтения»), пишет gazeta.ru
Сравнив полученные генетические последовательности с данными из генетических баз, учащиеся точно определили видовую принадлежность биологических объектов в продуктах питания.
Было установлено, например, что сазан продавался как тарань, щупальца гигантского кальмара — как осьминог, а мясо черепахи оказалось обычной курятиной. Также было выявлено, что продукция, представлявшаяся икрой палтуса и щуки, а также маринованные улитки на самом деле были имитацией, созданной с использованием желеобразователей.
Для получения этих результатов школьники использовали молекулярно-генетические методы. В рамках проекта они освоили процессы извлечения ДНК, ПЦР и секвенирование по Сенгеру, а также приобрели опыт работы с генетическими базами данных.
Напомним, что данное исследование было проведено в рамках программы научно-технологического образования «Большие вызовы». Программа, проходившая в восьмой раз в 2023 году, предоставила школьникам возможность работать над проектами, предложенными крупными компаниями — партнерами образовательного центра «Сириус», включая медико-генетический центр Genotek.
Сотрудничество компании Genotek с образовательным центром «Сириус» продолжается уже четвертый год. В предыдущие годы проекты были связаны с исследованием генетических связей между различными сортами роз и хризантем.