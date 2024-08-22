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Белгородцы попросили ввести бесплатный проезд на фоне режима ЧС

Будут ли в Белгородской области вводить бесплатный проезд из-за режима ЧС?

22 августа 2024, 08:01
Фото: 1MI

Белгородцы попросили ввести бесплатный проезд на фоне режима ЧС

Положены ли белгородцам льготы на проезд во время режима ЧС? На этот вопрос во время прямого эфира ответил министр транспорта Сергей Евтушенко.

Министр транспорта и автомобильных дорог Сергей Евтушенко ответил на вопросы белгородцев в прямом эфире. Один из горожан спросил, будут ли вводить бесплатный проезд на общественном транспорте в регионе из-за режима ЧС.

Евтушенко ответил, что таких мер поддержки вводить не планируют.

Режим ЧС действует в Белгородской области с 14 августа. Уже 15 августа его объявили как ЧС федерального характера. Компенсации теперь будут приходить из государственного бюджета.

Для жителей Белгородской области доступны другие льготы: бесплатная связь, списание долгов и кредитов.

Разрешены ли массовые мероприятия в Белгородской области при режимах ЧС и КТО?
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#Алёна Мальцева#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Льготы#Бесплатный проезд#Сергей евтушенко#Белгород#Режим ЧС
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