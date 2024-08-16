Как белгородцам предоставят бесплатные услуги связи?

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
В Минцифры сообщили, что жителям девяти районов Белгородской области, где ввели режим ЧС федерального уровня, будет доступна бесплатная связь даже при отрицательном балансе. Девять районов, в которых будет это работать, перечислил Оперативный штаб Белгородской области:
Бесплатные звонки доступны на все номера России. Можно пользоваться мобильным интернетом и отправлять СМС. Подробные условия предоставляет оператор.
Журналисты Бел.Ру связались с популярными операторами сотовой связи, чтобы узнать подробности.
В компании сообщили, что базовые услуги будут доступны при любом балансе в девяти районах. Условия будут действовать до отмены режима ЧС.
«Базовые услуги сотовой связи доступны даже при нулевом и отрицательном балансе и не зависят от тарифного плана клиента. Это позволит абонентам оставаться на связи с родными и близкими, обращаться за помощью к различным службам и получать актуальную информацию», — ответили в Tele2.
Оператор рассказал Бел.Ру, что снял все ограничения на входящие и исходящие звонки, а также использование мобильного интернета при нулевом или отрицательном балансе на территории девяти районов.
«Если у абонента на счету ноль или минус, он все равно сможет пользоваться услугами связи до окончания текущей ситуации. Эти затраты на связь не будут подлежать оплате», — сообщили в пресс-службе.
Комментарии оператора опубликовал Telegram-канал «Б-ский таксист». В поддержке автору блога ответили, что плату, которую оператор списал утром, возместили. Это подтвердили и другие белгородские паблики.
«Режим ЧС работает — МТС вернул абонплату, которую как раз с утра списал. При этом прописка у меня городская, а живу в районе. Выходит, по месту обитания сим-карты работает», — написал автор.
В поддержке компании сообщили, что при использовании сети оператор будет начислять бонусы на оплату пакетов услуг. Такая же система работает и в Курской области, уточнили в поддержке.
«Мы в курсе инициативы Минцифры, на нашей сети предоставление бесплатных услуг связи реализовано через начисление бонусных баллов на оплату необходимых пакетов услуг. Если будут изменения по Белгородской области, то сообщим дополнительно», — написали в поддержке.