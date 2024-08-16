bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:35

Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Как белгородцам предоставят бесплатные услуги связи?

Как белгородцам предоставят бесплатные услуги связи?

16 августа 2024, 10:35
Фото: 1MI
Новая инициатива минцифры для регионов, где ввели режим ЧС, позволяет белгородцам бесплатно пользоваться звонками, мобильным интернетом и СМС. Как это будет работать — журналисты Бел.Ру связались с операторами.
Сюжет
Режим ЧС

В Минцифры сообщили, что жителям девяти районов Белгородской области, где ввели режим ЧС федерального уровня, будет доступна бесплатная связь даже при отрицательном балансе. Девять районов, в которых будет это работать, перечислил Оперативный штаб Белгородской области:

  • Белгородский район;
  • Борисовский район;
  • Валуйский городской округ;
  • Вейделевский район;
  • Волоконовский район;
  • Грайворонский городской округ;
  • Краснояружский район;
  • Ровеньский район;
  • Шебекинский городской округ.

Бесплатные звонки доступны на все номера России. Можно пользоваться мобильным интернетом и отправлять СМС. Подробные условия предоставляет оператор.

Журналисты Бел.Ру связались с популярными операторами сотовой связи, чтобы узнать подробности.

Tele2

В компании сообщили, что базовые услуги будут доступны при любом балансе в девяти районах. Условия будут действовать до отмены режима ЧС.

«Базовые услуги сотовой связи доступны даже при нулевом и отрицательном балансе и не зависят от тарифного плана клиента. Это позволит абонентам оставаться на связи с родными и близкими, обращаться за помощью к различным службам и получать актуальную информацию», — ответили в Tele2.

Мегафон

Оператор рассказал Бел.Ру, что снял все ограничения на входящие и исходящие звонки, а также использование мобильного интернета при нулевом или отрицательном балансе на территории девяти районов.

«Если у абонента на счету ноль или минус, он все равно сможет пользоваться услугами связи до окончания текущей ситуации. Эти затраты на связь не будут подлежать оплате», — сообщили в пресс-службе.

МТС

Комментарии оператора опубликовал Telegram-канал «Б-ский таксист». В поддержке автору блога ответили, что плату, которую оператор списал утром, возместили. Это подтвердили и другие белгородские паблики.

«Режим ЧС работает — МТС вернул абонплату, которую как раз с утра списал. При этом прописка у меня городская, а живу в районе. Выходит, по месту обитания сим-карты работает», — написал автор.

T-мобайл (ранее — Тинькофф-мобайл)

В поддержке компании сообщили, что при использовании сети оператор будет начислять бонусы на оплату пакетов услуг. Такая же система работает и в Курской области, уточнили в поддержке.

«Мы в курсе инициативы Минцифры, на нашей сети предоставление бесплатных услуг связи реализовано через начисление бонусных баллов на оплату необходимых пакетов услуг. Если будут изменения по Белгородской области, то сообщим дополнительно», — написали в поддержке.
Белгородцам доступны бесплатно мобильная связь и интернет, но только в девяти районах
Узнать подробнее
Читайте также:
Разрешены ли массовые мероприятия в Белгородской области при режимах ЧС и КТО?Режим ЧС в регионе повысили до федерального. Что это значит для белгородцев?Уровень ЧС в регионе вырос, а в Минобороны обсудили безопасность на Белгородчине
#Алёна Мальцева#Общество#Белгородская область#Мобильный интернет#Сотовая связь#Режим ЧС#Минцифры#Операторы связи
Подпишитесь
Родителей не будут пропускать на территории школ Белгорода с нового учебного года
Сегодня, 11:47
Мирный житель ранен после обстрела Шебекино в Белгородской области
Сегодня, 11:16
В Курской области на фоне режима КТО ограничили продажу алкоголя. А в Белгородской?
Сегодня, 09:58
Подписи ставят кровью, требуют от государства 36 млн рублей — что за люди?
Сегодня, 11:06
Белгородцам доступны бесплатно мобильная связь и интернет, но только в девяти районах
Сегодня, 07:33
Белгородэнерго: водители спецтехники, осторожно вблизи кабельных линий электропередач
Сегодня, 10:37