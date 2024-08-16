Как белгородцам предоставят бесплатные услуги связи?

В Минцифры сообщили, что жителям девяти районов Белгородской области, где ввели режим ЧС федерального уровня, будет доступна бесплатная связь даже при отрицательном балансе. Девять районов, в которых будет это работать, перечислил Оперативный штаб Белгородской области: