Белгородцам дарят бесплатный интернет и прощают долги по ипотеке?

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Белгородцам разрешили бесплатно пользоваться мобильной связью и интернетом, а также бесплатно отправлять СМС. Такая мера поддержки действует для жителей девяти муниципалитетов Белгородской области из-за введённого режима ЧС федерального характера.
Бесплатные мобильные связь и интернет будут доступны жителям:
Журналист Бел.Ру связался с популярными операторами сотовой связи и узнал подробности этой меры поддержки. Так, в Tele2 и «Мегафон» подтвердили информацию о том, что их абоненты смогут бесплатно пользоваться базовыми услугами вплоть до отмены режима ЧС.
В то же время в МТС уже возместили плату за тариф некоторым абонентам, а в Т-мобайл отметили, что при использовании сети будут начислять бонусы на оплату пакетов услуг.
С нового учебного года в школы Белгорода будут пускать только учеников и сотрудников. Связано такое решение с ростом террористической угрозы, отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе встречи с директорами школ.
Также пока неясно, как пройдёт День знаний и будут ли торжественные линейки — всё будет зависеть от оперативной обстановки. Кроме того, на встрече обсуждали проведение физкультуры на улице и действия при длительной ракетной угрозе.
Учебный год в Белгороде начнётся в очно-дистанционном формате.
Центробанк призывает кредиторов поддержать ипотечников: если жильё полностью разрушено, банки просят рассмотреть прощение долга. При частичном повреждении рекомендовано освобождение от платежей на год без процентов.
Также предлагается списать долг в «особо тяжёлых жизненных ситуациях», однако Центробанк не уточнил, в каких именно, и ускорить рассмотрение заявлений о реструктуризации в краткие сроки без ухудшения кредитной истории.
Такая поддержка может коснуться жителей не только Белгородской области, но и Курской и Брянской областей.
Ранее сообщалось о том, что белгородцы могут брать «кредитные каникулы».