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Published Сегодня, 15:30

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Updated Сегодня, 15:30

Белгородцам дарят бесплатный интернет и прощают долги по ипотеке?

Белгородцам дарят бесплатный интернет и прощают долги по ипотеке?

16 августа 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Сегодня, 16 августа, белгородцы обсуждали новые меры поддержки: жителям девяти муниципалитетов предоставили бесплатную мобильную связь и интернет, а всем жителям региона, пострадавшим при атаках ВСУ, могут простить долги по ипотеке. Также Гладков рассказал о формате обучения в школах с 1 сентября.
Сюжет
Ипотека

Поддержка белгородцев из-за режима ЧС

Белгородцам разрешили бесплатно пользоваться мобильной связью и интернетом, а также бесплатно отправлять СМС. Такая мера поддержки действует для жителей девяти муниципалитетов Белгородской области из-за введённого режима ЧС федерального характера.

Бесплатные мобильные связь и интернет будут доступны жителям:

  • Белгородского района;
  • Борисовского района;
  • Вейделевского района;
  • Краснояружского района;
  • Ровеньского района;
  • Валуйского горокруга;
  • Волоконовского горокруга;
  • Грайворонского горокруга;
  • Шебекинского горокруга.

Журналист Бел.Ру связался с популярными операторами сотовой связи и узнал подробности этой меры поддержки. Так, в Tele2 и «Мегафон» подтвердили информацию о том, что их абоненты смогут бесплатно пользоваться базовыми услугами вплоть до отмены режима ЧС.

В то же время в МТС уже возместили плату за тариф некоторым абонентам, а в Т-мобайл отметили, что при использовании сети будут начислять бонусы на оплату пакетов услуг.

Как белгородцам предоставят бесплатные услуги связи?
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Что известно о формате обучения в школах?

С нового учебного года в школы Белгорода будут пускать только учеников и сотрудников. Связано такое решение с ростом террористической угрозы, отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе встречи с директорами школ.

Также пока неясно, как пройдёт День знаний и будут ли торжественные линейки — всё будет зависеть от оперативной обстановки. Кроме того, на встрече обсуждали проведение физкультуры на улице и действия при длительной ракетной угрозе.

Учебный год в Белгороде начнётся в очно-дистанционном формате.

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Белгородцам могут простить долги по ипотеке

Центробанк призывает кредиторов поддержать ипотечников: если жильё полностью разрушено, банки просят рассмотреть прощение долга. При частичном повреждении рекомендовано освобождение от платежей на год без процентов.

Также предлагается списать долг в «особо тяжёлых жизненных ситуациях», однако Центробанк не уточнил, в каких именно, и ускорить рассмотрение заявлений о реструктуризации в краткие сроки без ухудшения кредитной истории.

Такая поддержка может коснуться жителей не только Белгородской области, но и Курской и Брянской областей.

Ранее сообщалось о том, что белгородцы могут брать «кредитные каникулы».

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