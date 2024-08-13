Пока в России «замедляют» YouTube, в другой стране хотят избавиться от Telegram

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Причина заключается в том, что мессенджер не отвечает на требования о блокировке каналов с незаконным контентом. По данным турецких изданий, власти страны уже отправили более тысячи запросов о блокировке определённых каналов администрации Telegram, однако не получили никакого ответа.
Конкретные каналы, по которым поступали требования о блокировке, неизвестны. По мнению турецких властей, содержание этих каналов далеко не безупречное: там, как утверждается, происходят торговля запрещёнными веществами, рекламируются проституция и азартные игры, а также публикуется порнография с несовершеннолетними.
В Турции Telegram популярен, он входит в топ-10 стран по числу пользователей. Около восьми миллионов человек используют этот мессенджер.