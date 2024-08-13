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Posted Сегодня, 07:54

Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

Telegram

Пока в России «замедляют» YouTube, в другой стране хотят избавиться от Telegram

13 августа 2024, 07:54
Фото: 1MI
Telegram

В Турции могут заблокировать Telegram

Власти Турции предупредили администрацию мессенджера Telegram о возможной блокировке на территории страны. Информация об этом распространилась через множество турецких СМИ, пишет «Новая Хакасия».

Причина заключается в том, что мессенджер не отвечает на требования о блокировке каналов с незаконным контентом. По данным турецких изданий, власти страны уже отправили более тысячи запросов о блокировке определённых каналов администрации Telegram, однако не получили никакого ответа.

Конкретные каналы, по которым поступали требования о блокировке, неизвестны. По мнению турецких властей, содержание этих каналов далеко не безупречное: там, как утверждается, происходят торговля запрещёнными веществами, рекламируются проституция и азартные игры, а также публикуется порнография с несовершеннолетними.

В Турции Telegram популярен, он входит в топ-10 стран по числу пользователей. Около восьми миллионов человек используют этот мессенджер.

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#Общество#Telegram#Турция
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