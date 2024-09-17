Четверо раненых детей из Белгородской области остаются в федеральных клиниках

Кроме того, уполномоченный по правам ребёнка отметила, что в Москву и Московскую область были эвакуированы дети с паллиативным статусом. Речь идёт о ребятах с тяжёлыми заболеваниями, которые нельзя вылечить, но можно облегчить. В пунктах временного размещения также были организованы классы для непрерывного обучения детей.