Четверо раненых детей из Белгородской области остаются в федеральных клиниках

Posted 17 сентября, 12:17
Published 17 сентября, 12:17
Modified 17 сентября, 12:17
Updated 17 сентября, 12:17
Четверо детей из приграничных районов Белгородской области, пострадавших в результате обстрелов со стороны ВСУ, сейчас находятся на лечении в федеральных медицинских учреждениях. Ещё один ребёнок прибыл из Курской области, о чём сообщила уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
Специалисты уделяют особое внимание вопросам переселения больших многодетных семей. Для них предоставляется возможность проживания на безопасных территориях, включая Московскую область. Например, по словам Львовой-Беловой, в Подмосковье перевезли семью, в которой воспитывается 26 детей.
Кроме того, уполномоченный по правам ребёнка отметила, что в Москву и Московскую область были эвакуированы дети с паллиативным статусом. Речь идёт о ребятах с тяжёлыми заболеваниями, которые нельзя вылечить, но можно облегчить. В пунктах временного размещения также были организованы классы для непрерывного обучения детей.