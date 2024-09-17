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Posted 17 сентября, 12:17

Published 17 сентября, 12:17

Modified 17 сентября, 12:17

Updated 17 сентября, 12:17

Всего в федеральных клиниках остаются пятеро детей из приграничья

Четверо раненых детей из Белгородской области остаются в федеральных клиниках

17 сентября 2024, 12:17
Фото: Изображение Midjourney
Всего в федеральных клиниках остаются пятеро детей из приграничья
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Дети
Четверо детей, пострадавших от обстрелов Белгородской области, сейчас находятся на лечении в государственных больницах, сообщает ТАСС. Уполномоченный по правам ребёнка рассказала, сколько ещё детей из приграничья лежат там и какая работа проводится по помощи многодетным семьям.

Четверо детей из приграничных районов Белгородской области, пострадавших в результате обстрелов со стороны ВСУ, сейчас находятся на лечении в федеральных медицинских учреждениях. Ещё один ребёнок прибыл из Курской области, о чём сообщила уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

Специалисты уделяют особое внимание вопросам переселения больших многодетных семей. Для них предоставляется возможность проживания на безопасных территориях, включая Московскую область. Например, по словам Львовой-Беловой, в Подмосковье перевезли семью, в которой воспитывается 26 детей.

Кроме того, уполномоченный по правам ребёнка отметила, что в Москву и Московскую область были эвакуированы дети с паллиативным статусом. Речь идёт о ребятах с тяжёлыми заболеваниями, которые нельзя вылечить, но можно облегчить. В пунктах временного размещения также были организованы классы для непрерывного обучения детей.

Двое — в реанимации: что происходит с раненными при вчерашнем обстреле белгородцами?
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