Два сельхозпредприятия попали под удар ВСУ в Белгородской области

ВСУ атаковали два населённых пункта в Белгородской области

Сюжет Обстрел

В двух случаях были атаки дронов, в ещё одном — обстрел. Под удар попали не только сельхозпредприятия, но и социальный объект. Происшествия случились в Белгородском районе и Шебекинском горокруге.