bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября, 11:43

Published 17 сентября, 11:43

Modified 17 сентября, 11:43

Updated 17 сентября, 11:43

ВСУ атаковали два населённых пункта в Белгородской области

Два сельхозпредприятия попали под удар ВСУ в Белгородской области

17 сентября 2024, 11:43
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
ВСУ атаковали два населённых пункта в Белгородской области

ВСУ атаковали два населённых пункта в Белгородской области

Сюжет
Обстрел
В двух случаях были атаки дронов, в ещё одном — обстрел. Под удар попали не только сельхозпредприятия, но и социальный объект. Происшествия случились в Белгородском районе и Шебекинском горокруге.

Петровку в Белгородском районе атаковали беспилотниками. В результате одного из ударов повреждено здание на территории сельхозпредприятия. При повторной атаке пострадал социальный объект.

Кроме того, ВСУ обстреляли шебекинскую Зиборовку. Здесь под удар тоже попало сельхозпредприятие: после прилёта снаряда повреждено газовое оборудование.

Напомним, что накануне под сильнейший обстрел попал Белгород. Всего в результате атак в столице региона и Белгородском районе пострадали 10 мирных жителей, в том числе малолетний ребёнок. Также при обстреле Новой Таволжанки ранена женщина.

Двое — в реанимации: что происходит с раненными при вчерашнем обстреле белгородцами?
Узнать подробнее
Читайте также:
Количество пострадавших при обстреле Белгорода выросло: ранены мальчик и женщинаЧастный сектор в Шебекино попал под обстрел ВСУ: повреждены дома, произошёл пожарВ белгородском Центре крови опровергли связь поиска доноров с утренним обстрелом
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Белгород#Обстрел#Сельхозпредприятие#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ
Подпишитесь
Популярное