Два сельхозпредприятия попали под удар ВСУ в Белгородской области

Posted 17 сентября, 11:43
Published 17 сентября, 11:43
Modified 17 сентября, 11:43
Updated 17 сентября, 11:43
Петровку в Белгородском районе атаковали беспилотниками. В результате одного из ударов повреждено здание на территории сельхозпредприятия. При повторной атаке пострадал социальный объект.
Кроме того, ВСУ обстреляли шебекинскую Зиборовку. Здесь под удар тоже попало сельхозпредприятие: после прилёта снаряда повреждено газовое оборудование.
Напомним, что накануне под сильнейший обстрел попал Белгород. Всего в результате атак в столице региона и Белгородском районе пострадали 10 мирных жителей, в том числе малолетний ребёнок. Также при обстреле Новой Таволжанки ранена женщина.