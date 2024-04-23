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Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Белгородка создавала группы в мессенджере и обещала доход от инвестиций

Белгородка с помощью Telegram обманула людей на 5 млн рублей

23 апреля 2024, 12:18
Фото: Изображение Midjourney

Белгородка создавала группы в мессенджере и обещала доход от инвестиций

29-летняя девушка обещала от 70% до 300% дохода от передачи ей денег. «Клиентов» она привлекала с помощью каналов в Telegram. Общая сумма ущерба составляет 5 миллионов рублей, сообщает прокуратура Белгородской области.
Сюжет
Деньги

29-летняя девушка создавала группы в Telegram, где обещала участникам высокий доход от инвестиций. Процент составлял от 70% до 300% от передачи личных сбережений.

Люди переводили ей деньги, которые она частично возвращала, имитируя выплату процентов. Девушка также отправляла чеки о поступлении данных денежных средств в группы, чтобы скрыть пролонгации своей преступной деятельности.

От действий мошенницы пострадали 44 человека, общая сумма ущерба — 5 млн рублей. Теперь девушку обвиняют в в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере).

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Ракитянский районный суд Белгородской области.

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