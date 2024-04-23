Белгородка с помощью Telegram обманула людей на 5 млн рублей

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
29-летняя девушка создавала группы в Telegram, где обещала участникам высокий доход от инвестиций. Процент составлял от 70% до 300% от передачи личных сбережений.
Люди переводили ей деньги, которые она частично возвращала, имитируя выплату процентов. Девушка также отправляла чеки о поступлении данных денежных средств в группы, чтобы скрыть пролонгации своей преступной деятельности.
От действий мошенницы пострадали 44 человека, общая сумма ущерба — 5 млн рублей. Теперь девушку обвиняют в в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере).
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Ракитянский районный суд Белгородской области.