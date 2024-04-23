ФОМС предупредил россиян о новом виде мошенничества с полисами

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования предупреждает о новой схеме телефонного мошенничества: некоторые застрахованные граждане получают звонки с предложением заменить их полисы на новые с QR-кодом. Злоумышленники выдают себя за сотрудников медицинских страховых организаций или региональных фондов ОМС, а также за специалистов в сфере здравоохранения. Они утверждают, что срок действия медицинского полиса истек, и настаивают на его срочной замене в соответствии с новыми правилами, пишет newsnn.ru.