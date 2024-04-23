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ФОМС предупредил россиян о новом виде мошенничества с полисами

ФОМС предупредил россиян о новом виде мошенничества с полисами

23 апреля 2024, 11:09
Фото: Изображение Midjourney
Независимо от того, какой у вас полис ОМС — бумажный с голограммой, пластиковая карта или цифровой документ в виде штрихкода, — он действует бессрочно и не требует замены.

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования предупреждает о новой схеме телефонного мошенничества: некоторые застрахованные граждане получают звонки с предложением заменить их полисы на новые с QR-кодом. Злоумышленники выдают себя за сотрудников медицинских страховых организаций или региональных фондов ОМС, а также за специалистов в сфере здравоохранения. Они утверждают, что срок действия медицинского полиса истек, и настаивают на его срочной замене в соответствии с новыми правилами, пишет newsnn.ru.

В дополнение к звонкам мошенники могут отправить СМС с цифровым кодом, который нужно сообщить для перевода денег на «безопасный» банковский счет, или попросить установить мобильное приложение либо перейти по ссылке. Это дает им доступ к информации на телефоне, включая банковские данные. Поэтому Федеральный фонд ОМС настоятельно рекомендует не скачивать подозрительные приложения и не переходить по ссылкам, предложенным звонящим.

Основная цель мошенников — получить доступ к личным данным и сбережениям человека. В случае подобных ситуаций лучше не отвечать на вопросы и сразу завершить разговор. Сообщите об инциденте в вашу страховую медицинскую организацию или в единый контакт-центр вашего регионального фонда ОМС.

Сотрудники медицинских страховых организаций могут звонить застрахованным для обновления информации о полисе, но они никогда не отправляют СМС с цифровыми кодами, не запрашивают личные данные и не просят переводить деньги.

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