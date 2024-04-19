Директор белгородского центра помощи семье «заработала» на фиктивном трудоустройстве

Суд признал жительницу региона виновной в мошенничестве с использованием служебного положения. Ей назначили наказание в виде исправительных работ на 1,5 года с удержанием 10% заработной платы в пользу государства. Кроме того, её лишили права занимать руководящие должности, связанные с организационно-распорядительными функциями, в дошкольных и общеобразовательных учреждениях на 2,5 года.