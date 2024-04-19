Директор белгородского центра помощи семье «заработала» на фиктивном трудоустройстве

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
В октябре 2019 года директор центра социальной помощи семье и детям издала приказ «об исполнении обязанности» на одну из сотрудниц центра, который оказался фиктивным .
Сотрудница свои трудовые обязанности не выполняла. Деньги, начисленные ей в качестве оплаты, директор школы переводила на свою банковскую карту.
Женщина свою вину признала и добровольно возместила ущерб, причинённый местной администрации.
Суд признал жительницу региона виновной в мошенничестве с использованием служебного положения. Ей назначили наказание в виде исправительных работ на 1,5 года с удержанием 10% заработной платы в пользу государства. Кроме того, её лишили права занимать руководящие должности, связанные с организационно-распорядительными функциями, в дошкольных и общеобразовательных учреждениях на 2,5 года.
Приговор ещё не вступил в законную силу.