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Published Сегодня, 15:54

Modified Сегодня, 15:54

Updated Сегодня, 15:54

Белгородский суд вынес приговор директору центра помощи семье за мошенничество

Директор белгородского центра помощи семье «заработала» на фиктивном трудоустройстве

19 апреля 2024, 15:54
Фото: Изображение Midjourney

Белгородский суд вынес приговор директору центра помощи семье за мошенничество

Женщина издала приказ на фиктивное трудоустройство одной из сотрудниц, а деньги оставляла себе. Директору назначили 1,5 года исправительных работ. Об этом сообщает Алексеевский районный суд.
Сюжет
Суд

В октябре 2019 года директор центра социальной помощи семье и детям издала приказ «об исполнении обязанности» на одну из сотрудниц центра, который оказался фиктивным .

Сотрудница свои трудовые обязанности не выполняла. Деньги, начисленные ей в качестве оплаты, директор школы переводила на свою банковскую карту.

Женщина свою вину признала и добровольно возместила ущерб, причинённый местной администрации.

Суд признал жительницу региона виновной в мошенничестве с использованием служебного положения. Ей назначили наказание в виде исправительных работ на 1,5 года с удержанием 10% заработной платы в пользу государства. Кроме того, её лишили права занимать руководящие должности, связанные с организационно-распорядительными функциями, в дошкольных и общеобразовательных учреждениях на 2,5 года.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

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