Сообщения со спецэффектами и сворачиваемые цитаты: что нового появилось в Telegram?

С крупным обновлением в приложении появились сообщения со спецэффектами: теперь при желании в чате будет высвечиваться полноэкранная анимация при прочтении — настроить её вид можно при отправке с помощью эмодзи. Рядовые пользователи могут выбрать из шести бесплатных вариантов, в то время как у людей с подпиской Telegram Premium выбор гораздо шире. Чтобы выбрать необходимую реакцию, нужно некоторое время удерживать кнопку отправления сообщения.