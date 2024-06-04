Сообщения со спецэффектами и сворачиваемые цитаты: что нового появилось в Telegram?

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
С крупным обновлением в приложении появились сообщения со спецэффектами: теперь при желании в чате будет высвечиваться полноэкранная анимация при прочтении — настроить её вид можно при отправке с помощью эмодзи. Рядовые пользователи могут выбрать из шести бесплатных вариантов, в то время как у людей с подпиской Telegram Premium выбор гораздо шире. Чтобы выбрать необходимую реакцию, нужно некоторое время удерживать кнопку отправления сообщения.
Ещё один апдейт в мессенджере: если есть желание переместить подпись к фото или видео выше прикреплённых файлов, то сделать это можно при долгом нажатии на отправку сообщения, либо в меню редактирования.
Контактировать с номерами телефонов в Telegram стало проще: с новым обновлением их можно скопировать, переслать, добавить в контакты, позвонить или посмотреть профиль абонента всего одним нажатием. Быстрые действия открываются после нажатия на номер.
Новые глобальные хештеги позволят проще искать нужную информацию, а оформленные в цитату части текста можно будет сворачивать. Развернуть цитату собеседник сможет после нажатия на специальную стрелочку.
Кроме того, произошёл перенос анимаций и динамических фонов с Android и iOS на macOS, а клиенты для Mac стали потреблять меньше системных ресурсов.
Напомним, что ранее создатель мессенджера Telegram Павел Дуров давал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В ходе разговора он немного рассказал о создании популярного приложения.