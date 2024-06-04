bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Сообщения со спецэффектами и сворачиваемые цитаты: что нового появилось в Telegram?

Сообщения со спецэффектами и сворачиваемые цитаты: что нового появилось в Telegram?

4 июня 2024, 14:03
Фото: 1MI
Создатели мессенджера Telegram вновь выпустили крупное обновление. На этот раз появились новые функции для общения, новые анимации, глобальные хештеги и многое другое. Подробности читайте в материале Бел.Ру.

С крупным обновлением в приложении появились сообщения со спецэффектами: теперь при желании в чате будет высвечиваться полноэкранная анимация при прочтении — настроить её вид можно при отправке с помощью эмодзи. Рядовые пользователи могут выбрать из шести бесплатных вариантов, в то время как у людей с подпиской Telegram Premium выбор гораздо шире. Чтобы выбрать необходимую реакцию, нужно некоторое время удерживать кнопку отправления сообщения.

Сообщения со спецэффектамиСообщения со спецэффектами
Сообщения со спецэффектами
Фото: 4pda

Ещё один апдейт в мессенджере: если есть желание переместить подпись к фото или видео выше прикреплённых файлов, то сделать это можно при долгом нажатии на отправку сообщения, либо в меню редактирования.

Возможность поместить надпись выше прикреплённых к сообщению медиаВозможность поместить надпись выше прикреплённых к сообщению медиа
Возможность поместить надпись выше прикреплённых к сообщению медиа
Фото: 4pda

Контактировать с номерами телефонов в Telegram стало проще: с новым обновлением их можно скопировать, переслать, добавить в контакты, позвонить или посмотреть профиль абонента всего одним нажатием. Быстрые действия открываются после нажатия на номер.

Взаимодействие с контактным номеромВзаимодействие с контактным номером
Взаимодействие с контактным номером
Фото: 4pda

Новые глобальные хештеги позволят проще искать нужную информацию, а оформленные в цитату части текста можно будет сворачивать. Развернуть цитату собеседник сможет после нажатия на специальную стрелочку.

Глобальные хештегиГлобальные хештеги
Глобальные хештеги
Фото: 4pda

Кроме того, произошёл перенос анимаций и динамических фонов с Android и iOS на macOS, а клиенты для Mac стали потреблять меньше системных ресурсов.

Сворачиваемые цитатыСворачиваемые цитаты
Новый внешний вид звонка в приложении для некоторых пользователей.Новый внешний вид звонка в приложении для некоторых пользователей.
Сворачиваемые цитаты
Фото: 4pda

Напомним, что ранее создатель мессенджера Telegram Павел Дуров давал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В ходе разговора он немного рассказал о создании популярного приложения.

Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону. Какие важные темы они обсудили?
Узнать подробнее
Читайте также:
Редактор белгородского Telegram-канала попал под атаку ВСУ и рассказал о случившемсяБелгородка с помощью Telegram обманула людей на 5 млн рублейДепутат из приграничья предложил заблокировать Telegram после теракта в Москве
#Александра Склярова#Общество#Telegram#Обновление#Мессенджер
Подпишитесь
ВСУ атаковали штаб по восстановлению жилья под Белгородом: ранены женщина и замглавы
Сегодня, 13:54
15 из них уже не скажут родителям «люблю». Фоторепортаж с литии по погибшим детям
Сегодня, 14:20
Гладков рассказал о чиновнике, погибшем при ЧП в Белгородской области
Сегодня, 13:24
Поступок белгородки, не пустившей детей в подъезд во время РО, проверит полиция
Сегодня, 11:25
«Каждый день атаки»: «Агро-Белогорье» прокомментировало ЧП с автобусом в приграничье
Сегодня, 13:34
«Белгородэнерго» обеспечило мощностью 17 агропредприятий и фермерских хозяйств
Сегодня, 11:41
"