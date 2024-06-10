Сбои в работе Telegram: эксперты назвали возможные причины

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
8 июня 2024 года в России, Беларуси, Казахстане, Украине, в странах Европы и Америки пользовали Telegram столкнулись с полуторачасовым сбоем в работе мессенджера. Сообщения и каналы не были доступны с 21:30 до 23:30 по московскому времени.
Forbes поговорил с экспертами кибербезопасности о возможных причинах сбоя. Собеседники журнала отметили, что ошибка в работе может быть связана с новыми «учениями» Роскомнадзора по отключению или блокировке приложения.
Назвать одну причину сбоя в доступе к мессенджеру невозможно из-за сложности и масштабности архитектуры Telegram, рассказал сотрудник Angara Security.
По мнению Дениса Бандалетова, на работу могло повлиять усиление защитных мер на трансграничных ТСПУ, установленных у операторов. Их используют для блокировок запрещённых в России ресурсов. При такой причине ошибки возникли только бы в России и в Беларуси.
Генеральный директор Security Vision отмечает, что сбой в Telegram был глобальный. Сообщали о проблемах с доступом в мессенджер и в Европе, а значит — влияние Роскомнадзора очень маловероятно.
Другие специалисты считают, что Telegram «упал» из-за ошибок в конфигурации DNS-сервера, где хранится DNS-зона telegram.org.
Точную причину нельзя установить. А команда Павла Дурова не комментировала сбои.