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Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

Сбои в работе Telegram: эксперты назвали возможные причины

Сбои в работе Telegram: эксперты назвали возможные причины

10 июня 2024, 14:30
Фото: 1MI
Почти два часа мессенджер не был доступен на всех континентах Земли. Что могло послужить причиной масштабных сбоев, предположили эксперты для Forbes.
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Работа

8 июня 2024 года в России, Беларуси, Казахстане, Украине, в странах Европы и Америки пользовали Telegram столкнулись с полуторачасовым сбоем в работе мессенджера. Сообщения и каналы не были доступны с 21:30 до 23:30 по московскому времени.

Forbes поговорил с экспертами кибербезопасности о возможных причинах сбоя. Собеседники журнала отметили, что ошибка в работе может быть связана с новыми «учениями» Роскомнадзора по отключению или блокировке приложения.

Назвать одну причину сбоя в доступе к мессенджеру невозможно из-за сложности и масштабности архитектуры Telegram, рассказал сотрудник Angara Security.

По мнению Дениса Бандалетова, на работу могло повлиять усиление защитных мер на трансграничных ТСПУ, установленных у операторов. Их используют для блокировок запрещённых в России ресурсов. При такой причине ошибки возникли только бы в России и в Беларуси.

Генеральный директор Security Vision отмечает, что сбой в Telegram был глобальный. Сообщали о проблемах с доступом в мессенджер и в Европе, а значит — влияние Роскомнадзора очень маловероятно.

Другие специалисты считают, что Telegram «упал» из-за ошибок в конфигурации DNS-сервера, где хранится DNS-зона telegram.org.

Точную причину нельзя установить. А команда Павла Дурова не комментировала сбои.

Снова сбой: в России «сломался» Telegram?
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#Алёна Мальцева#Общество#Telegram#Работа#Россия#Блокировка#Причины#Мессенджер
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