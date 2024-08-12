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Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Последствия обстрела в Шебекинском горокруге

Дома белгородцев, с/х предприятие и спортплощадка попали под удар ВСУ

12 августа 2024, 10:54
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия обстрела в Шебекинском горокруге

ВСУ атаковали Шебекинский горокруг

Атакам подверглись Шебекино, Новая Таволжанка, Белянка и хутор Балки. Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть разрушения.
Сюжет
Обстрел

ВСУ вновь обстреляли Шебекино. Разрушения есть в трёх многоквартирных и одном частном доме. После одного из прилётов повреждён инвентарь на спортплощадке.

После обстрела Новой Таволжанки разрушения выявили в трёх частных домах. В хуторе Балки из-за прилёта повреждён ещё один частный дом.

В Белянке беспилотник ударил по территории сельхозпредприятия. Осколками посекло грузовой и легковой автомобили.

В Шебекинском горокруге на фоне регулярных атак ВСУ сохраняется сложная обстановка. Только за вчерашний день здесь пострадали пятеро мирных жителей. Накануне жителям Шебекино предложили на время уехать в ПВР в Белгород.

Тем временем жителей другого приграничного района — Краснояружского — сегодня эвакуировали. Людей распределят в ПВР других районов и горокругов. Всего удалось вывезти 11 тысяч человек, заявил глава муниципалитета Андрей Миськов.

Последствия обстрела в Шебекинском горокругеПоследствия обстрела в Шебекинском горокруге
Последствия обстрела в Шебекинском горокругеПоследствия обстрела в Шебекинском горокруге
Последствия обстрела в Шебекинском горокруге
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Пострадали не только дома: новые последствия сегодняшних обстрелов в Шебекино
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