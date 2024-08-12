Дома белгородцев, с/х предприятие и спортплощадка попали под удар ВСУ

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
ВСУ вновь обстреляли Шебекино. Разрушения есть в трёх многоквартирных и одном частном доме. После одного из прилётов повреждён инвентарь на спортплощадке.
После обстрела Новой Таволжанки разрушения выявили в трёх частных домах. В хуторе Балки из-за прилёта повреждён ещё один частный дом.
В Белянке беспилотник ударил по территории сельхозпредприятия. Осколками посекло грузовой и легковой автомобили.
В Шебекинском горокруге на фоне регулярных атак ВСУ сохраняется сложная обстановка. Только за вчерашний день здесь пострадали пятеро мирных жителей. Накануне жителям Шебекино предложили на время уехать в ПВР в Белгород.
Тем временем жителей другого приграничного района — Краснояружского — сегодня эвакуировали. Людей распределят в ПВР других районов и горокругов. Всего удалось вывезти 11 тысяч человек, заявил глава муниципалитета Андрей Миськов.