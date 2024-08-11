bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:47

Published Сегодня, 16:47

Modified Сегодня, 16:50

Updated Сегодня, 16:50

Количество пострадавших не увеличилось.

Пострадали не только дома: новые последствия сегодняшних обстрелов в Шебекино

11 августа 2024, 16:47
Фото: Изображение Midjourney
Количество пострадавших не увеличилось.

Остановка общественного транспорта и автобус повреждены в результате атаки ВСУ

Новости о последствиях в Шебекинском городском округе не заканчиваются. Во время одного из последних обстрелов в Шебекино также повреждения получили остановочный комплекс и общественный транспорт, остановившийся рядом. В момент атаки в автобусе были пассажиры.

В результате атаки ВСУ на город пострадала остановка общественного транспорта. Повреждена сама конструкция остановочного комплекса, выбито остекление.

Досталось и остановившемуся рядом автобусу. В нём выбило окна, посекло капот. В момент обстрела в транспорте находились пассажиры, но никто из них, к счастью, не был ранен.

Напомним, что также различные разрушения зафиксировали в частном секторе Шебекино. Ранее дрон напал на пожарную машину.

Кроме того, утром из-за «прилёта» пострадала мирная жительница. Позже стало известно о ещё трёх раненых.

Власти Белгородской области тем временем просят шебекинцев решиться на переезд в пункты временного размещения в региональном центре.

Кадры пострадавшей при обстреле остановки
Видео: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
Шебекино вновь под обстрелом ВСУ: в этот раз последствия есть в частных домах
Узнать подробнее
Читайте также:
ВСУ атаковали три населённых пункта в Белгородской области: ранен мирный жительЧисло пострадавших при обстреле Шебекино выросло до четырёх человекПока спасатели помогали после атаки БПЛА в Шебекино, дрон ВСУ ударил по их машине
#Валерия Колесникова#Видео#Происшествия
Подпишитесь
Три хутора в Белгородской области были атакованы дронами ВСУ, есть пострадавший
Сегодня, 18:14
«Я — Курский!»: губернатор Курской области выложил обновлённый вариант хита SHAMAN'а
Сегодня, 17:44
Из Белгорода в Москву запустят больше поездов из-за тревожных событий в Курске
Сегодня, 09:45
Белгородский журналист получил угрозы и попал в мировые СМИ из-за ошибки в программе
Сегодня, 14:36
Был ли прорыв ВСУ на ещё одном участке в Курской области? Отвечает врио губернатора
Сегодня, 08:17
Была эвакуация? Белгородцы, соседствующие с Курской областью, просят ответить
Сегодня, 13:48