Пострадали не только дома: новые последствия сегодняшних обстрелов в Шебекино

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
В результате атаки ВСУ на город пострадала остановка общественного транспорта. Повреждена сама конструкция остановочного комплекса, выбито остекление.
Досталось и остановившемуся рядом автобусу. В нём выбило окна, посекло капот. В момент обстрела в транспорте находились пассажиры, но никто из них, к счастью, не был ранен.
Напомним, что также различные разрушения зафиксировали в частном секторе Шебекино. Ранее дрон напал на пожарную машину.
Кроме того, утром из-за «прилёта» пострадала мирная жительница. Позже стало известно о ещё трёх раненых.
Власти Белгородской области тем временем просят шебекинцев решиться на переезд в пункты временного размещения в региональном центре.