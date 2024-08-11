Пострадали не только дома: новые последствия сегодняшних обстрелов в Шебекино

Остановка общественного транспорта и автобус повреждены в результате атаки ВСУ

Новости о последствиях в Шебекинском городском округе не заканчиваются. Во время одного из последних обстрелов в Шебекино также повреждения получили остановочный комплекс и общественный транспорт, остановившийся рядом. В момент атаки в автобусе были пассажиры.