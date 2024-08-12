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Хутор Балки

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2024
Дома белгородцев, с/х предприятие и спортплощадка попали под удар ВСУ
12 августа, 10:54
2023
Белгородская область вновь попала под обстрел
4 мая 2023, 11:20
ВСУ открыли огонь по приграничью: белгородцев просят уйти в укрытия
Уведомления об обстреле жители региона получили в районе 16:00. Информации о происшествии пока нет.
21 марта 2023, 13:11
Под Белгородом снаряд ВСУ попал в летнюю кухню
Пострадавших на данный момент нет. Прилёты зафиксировали в хуторе Балки Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
9 февраля 2023, 15:09
Обстрел белгородского приграничья вновь не обошёлся без последствий: задело дом
19 января 2023, 13:33
При обстреле ВСУ под Белгородом снарядом разрушило частный дом
По данным губернатора, сразу несколько населённых пунктов в Шебекинском горокруге попали под обстрел ВСУ. Жертв и пострадавших нет
19 января 2023, 07:43

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