Закрытие села, режим КТО: как прошла суббота в Белгородской области?

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Ночью федеральные СМИ сообщили о режиме КТО со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.
Такое же решение принято ещё в двух приграничных регионах: в Брянской и Курской областях.
Вячеслав Гладков побывал в селе с напряжённой оперативной обстановкой. Он встретился с десятью оставшимися жителями, вице-руководителем Грайворонского горокруга Анатолием Бляшенко и главой села Валентиной Кореневой. Губернатор рассказал, что силовые структуры разберутся с ситуацией в селе.
«Поступает противоречивая информация: с одной стороны, мы все видели ролик, который снят на фоне сельского Дома культуры, с другой стороны, жители, которые только что выехали, говорят, что противника не видели и стрельбы не слышали», — написал Гладков.
В населённый пункт закроют въезд.
В настоящее время обвиняемый арестован. СК Белгородской области расследует уголовное дело об умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, повлёкших по неосторожности смерть потерпевшего.
По информации следствия, 28 июля обвиняемый и его отец находились дома в посёлке Радьковка Прохоровского района. Между ними возник конфликт, в ходе которого сын несколько раз ударил отца по голове руками и ногами.
Врачам не удалось спасти пострадавшего, и 8 августа 2024 года он скончался в больнице от полученных травм. В ожидании суда обвиняемый заключён под стражу.
Жители Краснояружского района переживают из-за ситуации в Курской области и распространяющейся по Сети информации о наступлении в регион. Андрей Миськов, глава района, ответил на переживания:
«Информации о подтверждённой опасности нет, но мы должны быть готовы к любому развитию событий. Мы все находимся на рабочих местах и на связи с жителями в любое время», — ответил чиновник.
Глава администрации сообщил, что в случае ухудшения оперативной обстановки жителей предупредят через официальные источники и организуют их эвакуацию в более безопасные места. Он призвал граждан не поддаваться панике и доверять только официальной информации.
Два человека погибли в ДТП 9 августа в Строителе Яковлевского городского округа Белгородской области. Согласно информации от Госавтоинспекции Белгородской области, авария случилась в 22:40.
Восемнадцатилетняя девушка, управлявшая автомобилем Lada Granta, не убедилась в безопасности манёвра при повороте налево на регулируемом перекрёстке на улице 5 Августа-Жукова. Она не уступила дорогу мотоциклу Suzuki GSX S1000, которым управлял 26-летний мужчина. Автомобиль и мотоцикл столкнулись.
В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель мотоцикла и восемнадцатилетняя пассажирка легкового автомобиля. Водителя Lada Granta и ещё одну восемнадцатилетнюю пассажирку машины госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Стаж вождения у водителя Lada Granta составлял менее одного месяца.
Пострадавшую доставили в Шебекинскую ЦРБ с контузией. После оказания первой помощи её перевезли в больницу №2 Белгорода.
Также в результате обстрела были повреждены четыре частных дома: в них выбиты окна, повреждены кровли, фасады и заборы.