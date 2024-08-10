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«Информации о подтвержденной опасности нет»: переживающим белгородцам ответили власти

«Информации о подтвержденной опасности нет»: переживающим белгородцам ответили власти

10 августа 2024, 11:45
Фото: 1MI
Жители Краснояружского района переживают из-за сообщений в Сети, которые распространяют в Telegram-каналах. На комментарий белгородки ответил глава муниципалитета Андрей Миськов.
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Соцсети

Белгородцы переживают из-за ситуации в Курской области. Одной из женщин ответил глава Краснояружского района Андрей Миськов и сообщил, что в случае опасности всех жителей оповестят.

«Пишут во многих источниках, что планируют наступление на Краснояружский район, напишите, пожалуйста, что людям делать, почему об этом знают и ничего не предпринимают? Почему их не останавливают сразу, если знают, что они там?» — написала в соцсетях обеспокоенная белгородка.

Глава администрации рассказал, что если оперативная обстановка будет ухудшаться, то жителей предупредят через официальные источники и организуют эвакуацию в более безопасные места.

«Информации о подтверждённой опасности нет, но мы должны быть готовы к любому развитию событий. Мы все находимся на рабочих местах и на связи с жителями в любое время», — ответил чиновник.

Он также попросил не поддаваться панике и доверять только официальной информации.

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#Алёна Мальцева#Общество#Курская область#Соцсети#Telegram#Эвакуация#Опасность#Краснояружский район#Белгород#Паника#Официальная информация
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