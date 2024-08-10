«Информации о подтвержденной опасности нет»: переживающим белгородцам ответили власти

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Белгородцы переживают из-за ситуации в Курской области. Одной из женщин ответил глава Краснояружского района Андрей Миськов и сообщил, что в случае опасности всех жителей оповестят.
«Пишут во многих источниках, что планируют наступление на Краснояружский район, напишите, пожалуйста, что людям делать, почему об этом знают и ничего не предпринимают? Почему их не останавливают сразу, если знают, что они там?» — написала в соцсетях обеспокоенная белгородка.
Глава администрации рассказал, что если оперативная обстановка будет ухудшаться, то жителей предупредят через официальные источники и организуют эвакуацию в более безопасные места.
«Информации о подтверждённой опасности нет, но мы должны быть готовы к любому развитию событий. Мы все находимся на рабочих местах и на связи с жителями в любое время», — ответил чиновник.
Он также попросил не поддаваться панике и доверять только официальной информации.