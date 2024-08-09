Объявят ли мобилизацию из-за атаки ВСУ на Курскую область? Ответили в Госдуме

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Виктор Заварзин, член комитета Госдумы по обороне, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что мобилизации в России пока не планируется. Он объяснил это тем, что у Вооружённых сил РФ сейчас достаточно ресурсов для отражения наступления. Более того, успешно работает российская авиация.
Информацию подтвердил другой депутат ― Виктор Соболев. Он сообщил корреспонденту RTVI, что из-за атак ВСУ на Курскую и Липецкую области дополнительной мобилизации населения объявлять не собираются.
«Дополнительной мобилизации пока не будет, всё идёт в плановом режиме», ― прокомментировал Соболев.