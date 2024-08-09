Объявят ли мобилизацию из-за атаки ВСУ на Курскую область? Ответили в Госдуме

Виктор Заварзин, член комитета Госдумы по обороне, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что мобилизации в России пока не планируется. Он объяснил это тем, что у Вооружённых сил РФ сейчас достаточно ресурсов для отражения наступления. Более того, успешно работает российская авиация.