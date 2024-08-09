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Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

В России вновь появились слухи о том, что из-за событий в Курской области могут провести мобилизацию.

Объявят ли мобилизацию из-за атаки ВСУ на Курскую область? Ответили в Госдуме

9 августа 2024, 13:41
Фото: 1MI
В России вновь появились слухи о том, что из-за событий в Курской области могут провести мобилизацию.

Депутаты Госдумы ответили на вопрос о мобилизации в РФ

На фоне тревожных событий в Курской области всё чаще возникает вопрос о том, стоит ли ожидать в РФ новой волны мобилизации. Этот вопрос журналисты задали депутатам Госдумы.
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Госдума

Виктор Заварзин, член комитета Госдумы по обороне, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что мобилизации в России пока не планируется. Он объяснил это тем, что у Вооружённых сил РФ сейчас достаточно ресурсов для отражения наступления. Более того, успешно работает российская авиация.

Информацию подтвердил другой депутат ― Виктор Соболев. Он сообщил корреспонденту RTVI, что из-за атак ВСУ на Курскую и Липецкую области дополнительной мобилизации населения объявлять не собираются.

«Дополнительной мобилизации пока не будет, всё идёт в плановом режиме», ― прокомментировал Соболев.

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#Валерия Колесникова#Общество#Курская область#Липецкая область#Госдума#Россия#Мобилизация#СВО#Частичная мобилизация
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