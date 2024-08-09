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Поезд

Изменится ли движение поезда с вагонами до Белгорода в Крым из-за ситуации в Курске?

9 августа 2024, 15:04
Фото: 1MI
Поезд

Проходящие через Курск крымские поезда курсируют в штатном режиме

Курская область всё ещё находится под огнём ВСУ. Однако крымские поезда, проходящие через приграничный обстреливаемый регион, продолжают курсировать в штатном режиме, пишет ТАСС. Через Курскую область курсирует поезд с группой беспересадочных вагонов из Белгорода.

Поезда «Таврия», проходящие через Курскую область, курсируют в штатном режиме. Несмотря на неспокойную оперативную обстановку в приграничном регионе, расписание и маршрут поездов не меняли.

Через Курскую область у перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» курсирует один поезд. Речь идёт о №474/473 «Смоленск — Симферополь» с группой беспересадочных вагонов из Белгорода.

«Поезд проходит следующие станции: Брянск-Орловский, Карачев, Орёл, Курск. В Курске в состав поезда включается прицепная группа вагонов из Белгорода. На данный момент маршрут и расписание остаются без изменений», — сообщили в пресс-службе крымского перевозчика.

Напомним, что Курская область находится под ежедневными обстрелами, начиная с 6 августа. Ранее из-за обстановки в пресс-службе Московской железной дороги уже отвечали, что движение поездов осуществляется в штатном режиме.

Как ходят поезда в Курской области, которую продолжают атаковать ВСУ?
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#Александра Склярова#Общество#Курская область#Поезд#Крым#Новости Белгорода#Белгород#Приграничье
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