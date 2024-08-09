Изменится ли движение поезда с вагонами до Белгорода в Крым из-за ситуации в Курске?

Проходящие через Курск крымские поезда курсируют в штатном режиме

Курская область всё ещё находится под огнём ВСУ. Однако крымские поезда, проходящие через приграничный обстреливаемый регион, продолжают курсировать в штатном режиме, пишет ТАСС. Через Курскую область курсирует поезд с группой беспересадочных вагонов из Белгорода.