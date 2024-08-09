Изменится ли движение поезда с вагонами до Белгорода в Крым из-за ситуации в Курске?

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Поезда «Таврия», проходящие через Курскую область, курсируют в штатном режиме. Несмотря на неспокойную оперативную обстановку в приграничном регионе, расписание и маршрут поездов не меняли.
Через Курскую область у перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» курсирует один поезд. Речь идёт о №474/473 «Смоленск — Симферополь» с группой беспересадочных вагонов из Белгорода.
«Поезд проходит следующие станции: Брянск-Орловский, Карачев, Орёл, Курск. В Курске в состав поезда включается прицепная группа вагонов из Белгорода. На данный момент маршрут и расписание остаются без изменений», — сообщили в пресс-службе крымского перевозчика.
Напомним, что Курская область находится под ежедневными обстрелами, начиная с 6 августа. Ранее из-за обстановки в пресс-службе Московской железной дороги уже отвечали, что движение поездов осуществляется в штатном режиме.