Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
У «Дома добрых дел» в Курске, где раздают гуманитарную помощь, большое скопление людей. На улице дежурят сотрудники ДПС, заметили даже карету скорой помощи.
С утра у здания большая очередь, несмотря на то, что выдача наборов помощи должна была начаться около полудня, сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня». Волонтёры рассказали, что они помогли уже более двум тысячам человек.
В разговоре с журналистами один из жителей посёлка Коренево Курской области сообщил, что несколько семей, которые держат хозяйства, до последнего не хотели уезжать, чтобы не бросать породистых кур и быков. Глава поселения помогал с выездом из населённого пункта местным, поделились с корреспондентами в толпе.