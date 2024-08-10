В очереди на выдачу гумпомощи в Курске эвакуированные переживают за кур и быков

В разговоре с журналистами один из жителей посёлка Коренево Курской области сообщил, что несколько семей, которые держат хозяйства, до последнего не хотели уезжать, чтобы не бросать породистых кур и быков. Глава поселения помогал с выездом из населённого пункта местным, поделились с корреспондентами в толпе.