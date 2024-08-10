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В очереди на выдачу гумпомощи в Курске эвакуированные переживают за кур и быков

В очереди на выдачу гумпомощи в Курске эвакуированные переживают за кур и быков

10 августа 2024, 08:34
Фото: 1MI
Журналисты «Осторожно Media» показали, как выглядит пункт выдачи гуманитарной помощи курянам, которых эвакуировали из приграничья. С самого утра тут собираются люди.

У «Дома добрых дел» в Курске, где раздают гуманитарную помощь, большое скопление людей. На улице дежурят сотрудники ДПС, заметили даже карету скорой помощи.

С утра у здания большая очередь, несмотря на то, что выдача наборов помощи должна была начаться около полудня, сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня». Волонтёры рассказали, что они помогли уже более двум тысячам человек.

В разговоре с журналистами один из жителей посёлка Коренево Курской области сообщил, что несколько семей, которые держат хозяйства, до последнего не хотели уезжать, чтобы не бросать породистых кур и быков. Глава поселения помогал с выездом из населённого пункта местным, поделились с корреспондентами в толпе.

Видео: 1MI
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#Алёна Мальцева#Видео#Гуманитарная помощь#Курск#Эвакуация#Волонтёры#Поселение#СВО#Быки#Дом добрых дел
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